Εκρήξεις σε πρώην στρατιωτική βάση στην επαρχία Ριαζάν της Ρωσίας (Βίντεο)

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε πρώην αποθήκες του στρατού στην επαρχία Ριαζάν της Ρωσίας το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως δήλωσε στο Sputnik εκπρόσωπος των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας της επαρχίας, οι εκρήξεις έγιναν σε αποθήκες πυρομαχικών σε πρώην βάση του στρατού.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις έγιναν σε αποθήκες σε πρώην στρατιωτική βάση».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες έχει ξεσπάσει φωτιά σε εγκαταστάσεις του στρατού κοντά στο χωριό Σεκεμισέβσκιγε Χούτορα στην επαρχία Ριαζάν.

Σύμφωνα με τη ρωσική δυτική στρατιωτική περιφέρειεα κανείς δεν έχει τραυματιστεί από την έκρηξη.

Explosions and fire in the artillery warehouses near Ryazan in Russia.

