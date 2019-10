Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Mike Pence και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός στη στρατιωτική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία. Ο Pence πραγματοποιεί επαφές με τον Ερτογάν στην Άγκυρα στην παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Mike Pompeo και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Robert O’Brien.

“Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός στη Συρία”, ανέφερε ο Pence.

Όπως εξήγησε, η Τουρκία θα παύσει για 120 ώρες τη στρατιωτική της επιχείρηση, ώστε να επιτρέψει την απόσυρση των δυνάμεων της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG. Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται και η στρατιωτική επιχείρηση θα τερματιστεί όταν η απόσυρση ολοκληρωθεί.

Η προγραμματισμένη για μόλις 10 λεπτά, συνάντηση μεταξύ Pence και Ερντογάν διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα.

Ο Πομπέο και άλλοι αξιωματούχοι είχαν επαφές με τους Τούρκους ομολόγους τους. Ο Ερντογαν αρνήθηκε αρχικά να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία, λέγοντας ότι θα μιλήσει μόνο με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ευχαρίστησε τον Ερντογάν μέσω Twitter.

“Εξαιρετικά νέα από την Τουρκία. Ευχαριστώ στον Ερντογάν. Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν”, έγραψε.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019