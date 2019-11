Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε ορυχείο στην περιοχή Teutschenthal στη Γερμανία. Έως και 30 άτομα είναι παγιδευμένα.

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Teutschenthal της Γερμανίας από διαρροή αερίου. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό 2 ατόμων, ενώ μεταλλωρύχοι έχουν παγιδευτεί.

Στο σημείο βρίσκονται σωστικά συνεργεία, ενώ έχει στηθεί και μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

BREAKING: Up to 30 trapped in German mine after explosion – reports https://t.co/vT0xm0ooZX pic.twitter.com/jdoVLon1zn

— Sputnik (@SputnikInt) November 8, 2019