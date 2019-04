Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/04) στον Καθεδρικό της Παναγιάς των Παρισίων, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται από το κτήριο, όπως φαίνεται σε πολλές φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το BBC, η φωτιά μπορεί να οφείλεται σε εργασίες ανακαίνισης.

@MSNBC was sent this photo from Paris.. #notredame pic.twitter.com/V4ImBAS7J1

Notre Dame, Paris, is on fire and it feels like the end of the world. pic.twitter.com/qYYk7ewipq

— Shiv Malik (@shivmalik) April 15, 2019