Έκθεση φωτογραφίας για την Αμμόχωστο στις Βρυξέλλες από το Δήμο της κατεχόμενης πόλης

Έκθεση φωτογραφίας για την Αμμόχωστο θα παρουσιάσει στις Βρυξέλλες ο Δήμος της κατεχόμενης πόλης, ο οποίος διοργάνωσε διάσκεψη Τύπου το πρωί της Δευτέρας στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), στη Λευκωσία. Η έκθεση φωτογραφίας έχει τίτλο «We are together for one homeland, for a common future» και διοργανώνεται στις Βρυξέλλες από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 Μαρτίου.

Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, είπε ότι ο κύριος σκοπός της αποστολής του Δήμου Αμμοχώστου στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της οποίας διοργανώνεται η έκθεση φωτογραφίας, είναι η προώθηση του θέματος της Αμμοχώστου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και η καταγγελία των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, τα τελευταία τρία χρόνια. «Ζητάμε τη στήριξη του ΕΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της οποίας η Κύπρος είναι μέλος», πρόσθεσε.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζει τη ζωή των Αμμοχωστιανών πριν από το 1974, την οικονομική ευρωστία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό της Αμμοχώστου πριν από την τουρκική εισβολή αλλά και τη σημερινή κατάσταση της πόλης.

Σημείωσε ότι το φωτογραφικό υλικό ανήκει στον φωτορεπόρτερ και κινηματογραφιστή Τάσο Δημητριάδη και περιλαμβάνει 48 διπλές φωτογραφίες με το παρελθόν και το παρόν της Αμμοχώστου, δηλαδή συνολικά 96 φωτογραφίες. Ακόμη, εξήγησε ότι οι φωτογραφίες προέρχονται από την περιοχή της πόλης που οι Τούρκοι άνοιξαν ως τουριστική ατραξιόν. Διευκρίνισε ότι η περίκλειστη περιοχή αποτελεί το 15% της Αμμοχώστου και ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στην περιοχή που αντιστοιχεί στο 2-3% της περίκλειστης.

Ο Δήμαρχος της Αμμοχώστου επεσήμανε ότι η αποστολή του Δήμου Αμμοχώστου στις Βρυξέλλες προέκυψε από την επιθυμία και τη συγκίνηση της Προέδρου του ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία επισκέφθηκε το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια τον Σεπτέμβριο του 2022. Η ίδια η Πρόεδρος του ΕΚ ζήτησε τη διοργάνωση της εκδήλωσης στις Βρυξέλλες, θα είναι παρούσα στην εκδήλωση και θα εκφωνήσει μια σύντομη ομιλία, πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου.

«Δυστυχώς, η εκδήλωση συμπίπτει με την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και πολλά παιδιά που κατοικούσαν στην Αμμόχωστο», υπογράμμισε ο Δήμαρχος της κατεχόμενης πόλης, προσθέτοντας ότι «αυτή η τραγωδία είναι και δική μας τραγωδία».

Σημείωσε περαιτέρω ότι ο Δήμος Αμμοχώστου από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους με οικονομική βοήθεια και επιστολές συμπαράστασης στον δήμαρχο της τ/κ συνοικίας της Αμμοχώστου. «Δεν ξεχωρίζουμε τον πόνο των ανθρώπων, για μας ο πόνος είναι ίδιος», υπέδειξε.

Ακόμη, ο κ. Ιωάννου είπε ότι η έκθεση φωτογραφίας, η οποία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, είναι υπό την αιγίδα του Ευρωβουλευτή Γιώργου Γεωργίου και έχει τη στήριξη των υπόλοιπων Κυπρίων Ευρωβουλευτών. Πρόσθεσε ότι έχει ζητηθεί από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην ΕΕ να υπάρξουν συναντήσεις με τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων, την Επίτροπο Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, τους Προέδρους των Επιτροπών Αναφορών, τους αρμόδιους Επιτρόπους για θέματα διεύρυνσης και άλλους αξιωματούχους. «Ήδη έχουν διευθετηθεί κάποιες συναντήσεις και ελπίζουμε να διευθετηθούν και άλλες», συμπλήρωσε.

Στην αποστολή του Δήμου, συνέχισε ο κ. Ιωάννου, θα είναι και δύο νέοι από την Αμμόχωστο, ο Πιέρος Κάρουλλας και ο Χακάν Τσομπάν, οι οποίοι θα παρουσιάσουν μέσω διαδραστικού διαλόγου την ανάγκη για ενότητα και συνεργασία καθώς και τη δίψα για την επίλυση του Κυπριακού και την επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες. «Αν η περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου ανοίξει υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, θα φανεί ότι οι δύο κοινότητες μπορούν να ζήσουν μαζί και να προοδεύσουν, κάτι που ενοχλεί τον Ερντογάν», τόνισε.

Ο Δήμαρχος της Αμμοχώστου σημείωσε ότι την εκδήλωση θα ανοίξει ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου και θα ακολουθήσει η παρουσίαση των δύο νέων από την Αμμόχωστο και μια σύντομη ομιλία του Δημάρχου της πόλης.

Την εκδήλωση θα κλείσει η Ρομπέρτα Μέτσολα. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται σε live streaming μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αμμοχώστου και όλες οι ανακοινώσεις για τις συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει η αποστολή του Δήμου στις Βρυξέλλες θα αναρτώνται στη σελίδα του Δήμου στο Facebook, πρόσθεσε ο κ. Ιωάννου, ο οποίος ευχαρίστησε το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Υπουργό Ιωάννη Κασουλίδη, «ο οποίος ανταποκρίθηκε και ενίσχυσε οικονομικά την εκδήλωση».

Απαντώντας στην ερώτηση αν αναμένει έμπρακτη ανταπόκριση των Ευρωπαίων εταίρων στην προσπάθεια του Δήμου, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «προσωπικά αναμένω οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει να προσθέσει κάτι στη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε».

Σημείωσε ότι «είναι τέτοιες οι συγκυρίες που δεν θα θέλαμε μια θετική εξέλιξη να σχετίζεται με τραγωδίες» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η Τουρκία θα βάλει λίγο νερό στο κρασί της προς το παρόν». «Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία της ΕΕ να κάνει μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και κυρίως την Αμμόχωστο», συμπλήρωσε.

«Όπως ανέφερε και ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα στοχεύσει στην ΕΕ. Εμείς ελπίζουμε ότι θα βάλουμε ακόμα ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια», ανέφερε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου.

«Στις συναντήσεις που κάνουμε, οι συνομιλητές μας είναι υποστηρικτικοί και θετικοί. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πώς επηρεάζει η Τουρκία κάποιες καταστάσεις σε κάποιες χώρες», πρόσθεσε και εξέφρασε την ελπίδα ότι «ως πρώτο βήμα θα σταματήσει η παραβίαση του status quo στην Αμμόχωστο και θα υπάρξει κάτι θετικό στο Κυπριακό εάν βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Ερωτηθείς αν η έκθεση θα παρουσιαστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ακούγοντας εισήγηση για παρουσίαση της έκθεσης στα σχολεία της Κύπρου, ο κ. Ιωάννου εξήγησε ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, προσθέτοντας ότι ο Δήμος επιχορηγείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

«Μια τέτοια απόφαση δεν εξαρτάται από εμάς», επεσήμανε. Ανέφερε ακόμη ότι την 1η Απριλίου, ορισμένοι πίνακες που προέρχονται από την κατεχόμενη Δημοτική Πινακοθήκη Αμμοχώστου θα εκτεθούν στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, κάτι που «αποτελεί άλλη μια προσπάθεια του Δήμου Αμμοχώστου». «Καλό θα ήταν μια τέτοια έκθεση να γίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», υπέδειξε.

Τέλος, απαντώντας στην υπόδειξη δημότισσας της Αμμοχώστου ότι σημαντικά μνημεία της πόλης δεν έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση φωτογραφίας, ο κ. Ιωάννου είπε «να μη χάνουμε το δάσος για το δέντρο».