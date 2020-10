ΕΛ ΚΛΑΣΙΚΟ Μπάρτσα-Ρεάλ και τα… άλλα ντέρμπι με 0% γκανιότα*, αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και Cash Out από την Stoiximan!

Το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ντέρμπι, το Clasico της Ισπανίας, Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην σημερινή μέρα, ενώ σήμερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Τσέλσι στην Premier League και στο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ, η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει την Σάλκε για την Bundesliga. Όλες οι σπουδαίες αναμετρήσεις προσφέρονται από την Stoiximan, τη μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων στην Κύπρο, με 0% γκανιότα*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και φυσικά το Cash Out.

Στις 17:00, στη Βαρκελώνη, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μία κακή στιγμή και για τις δύο ομάδες. Η νίκη των γηπεδούχων δίνει απόδοση 2.05, η ισοπαλία δίνει 3.65, η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης δίνει 3.50, ενώ το Over 2.5 γκολ δίνει 1.67, το Under 2.5 γκολ δίνει 2.22, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται με απόδοση 1.55 και το No Goal με απόδοση 2.35.

Ποιος παίκτης θα σκοράρει; Ο Μέσι δίνει απόδοση 1.83, ο Μπενζεμά δίνει απόδοση 2.25, ο Άνσου Φατί της Μπάρτσα δίνει απόδοση 2.55 και ο Γκριέζμαν δίνει 2.70, ενώ ο Γιόβιτς της Ρεάλ δίνει απόδοση 3.10 να σκοράρει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ εδώ.

Στις 19:30, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Τσέλσι, με τη νίκη των γηπεδούχων να δίνει απόδοση 2.42, την ισοπαλία να δίνει 3.50 και τη νίκη των φιλοξενούμενων με απόδοση 2.85. Το Over 2.5 γκολ δίνει απόδοση 1.63, το Under 2.5 γκολ δίνει απόδοση 2.30 και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει απόδοση 1.50, ενώ το No Goal δίνει απόδοση 2.52.

Ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη; Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνει απόδοση 1.91 και η Τσέλσι δίνει απόδοση 2.10, ενώ το να μπουν συνολικά 2-3 γκολ προσφέρεται με απόδοση 2.15 και τα 4-6 γκολ δίνουν απόδοση 2.65.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το Μάντσεστερ Γ.-Τσέλσι εδώ.

Στις 19:30 έχουμε ένα ακόμη ευρωπαϊκό ντέρμπι, το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ, ανάμεσα στην Ντόρτμουντ και τη Σάλκε. Η νίκη της Ντόρτμουντ δίνει απόδοση 1.22, η ισοπαλία δίνει απόδοση 6.55 και η νίκη της Σάλκε δίνει 14.00. Το Over 3.5 γκολ προσφέρεται με απόδοση 2.05, το Under 3.5 γκολ προσφέρεται με απόδοση 1.78, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνει απόδοση 1.91 και το No Goal δίνει 1.83.

Μπορείτε επίσης να ποντάρετε στο αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, με τη νίκη της Ντόρτμουντ να δίνει απόδοση 1.55 και η νίκη της Σάλκε δίνει 9.00, ενώ η ισοπαλία δίνει 2.90. Το σύνολο 2-3 γκολ δίνει απόδοση 2.32 και το σύνολο 4-6 γκολ δίνει 2.25, ενώ το να κερδίσει η Ντόρτμουντ με 3 γκολ ή περισσότερα δίνει απόδοση 2.45!

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το Ντόρτμουντ-Σάλκε εδώ.

