Με αφορμή/ Ορίζοντας

Έλενα Αγαθοκλέους: Αυτό που καθορίζει το theYard είναι η σχέση με τα άτομα που συμμετέχουν.

Με αφορμή το πρόγραμμα theYard.Residency που διοργανώνεται από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ για 13η χρόνια στη Λεμεσό η Έλενα Αγαθοκλέους που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του Προγράμματος μιλάει στον Ορίζοντα:

Γιατί είναι σημαντικός για το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ο θεσμός του theYard.Residency;

Το πρόγραμμα φιλοξενίας theYard.Residency αποτελεί για μας μια δυναμική πλατφόρμα μέσα από την οποία μοιραζόμαστε το ενδιαφέρον και την αντίληψη που έχουμε για την τέχνη, τις μεθοδολογίες, τις συνεργασίες και την κοινότητα.

Είναι ένα σταθερό ραντεβού που ανανεώνεται τα τελευταία 13 χρόνια με καλλιτεχνικές ομάδες και το κοινό. Το πρόγραμμα πια περιλαμβάνει θεατρικές, πιο performance based δράσεις και παραστάσεις, με δια-καλλιτεχνικά και διεπιστημονικά χαρακτηριστικά. Αναπτύσσεται δηλαδή μια ανοικτή σκηνή για δοκιμή, για πειραματισμό χωρίς το άγχος αν είναι-αν δεν είναι-τι είναι, σε ένα περιβάλλον που ενδυναμώνει και δεν λογοκρίνει (εκτός από τη βία). Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο παρουσιάζονται πρωτότυπα project, με πρωτότυπα κείμενα (συχνά στην κυπριακή), αρκετά από τα οποία συνεχίζουν την πορεία τους σε άλλες διοργανώσεις, τοπικά φεστιβάλ ή διεθνείς διοργανώσεις.

Τι είναι αυτό πιστεύετε που κρατά αυτό τον θεσμό ζωντανό για τόσα χρόνια;

Δεν είμαστε ένας οργανισμός που απλά εκτελούμε τον ετήσιο προγραμματισμό, αλλά προσπαθούμε να καταλάβουμε τη χρησιμότητα της κάθε δράσης μας, μέσα από ένα προσωπικό φίλτρο, πχ. κάθε φορά το ίδιο ερώτημα: γιατί συνεχίζουμε να θέλουμε να υλοποιούμε το theYard; Έτσι κάθε χρόνο με τη συνεργάτιδα μου Κωνσταντίνα Peter, παρατηρούμε τις ανάγκες, τις επιθυμίες μας και τις δυνατότητες μας, και ακολούθως προτείνω τη νέα θεματική και τη δομή του προγράμματος.

Η αλήθεια είναι πως αυτό που καθορίζει το theYard είναι η σχέση με τα άτομα που συμμετέχουν. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται πως η προσοχή στρέφεται στη διαδικασία και την επικοινωνία. Αυτό είναι καθοριστικό, γιατί ακόμα μαθαίνουμε. Συχνά αναφέρω πως το πιο καίριο ζητούμενο είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες και οι νέες συμπεριφορές στο χώρο εργασίας, άραγε ξέρουμε πως να το κάνουμε; Ενθουσιάζομαι όταν δοκιμάζουμε νέα πρότυπα εργασίας και όταν δίνεται χώρος να ακουστούν και άλλες φωνές. Κάτι μαλακώνει και συνυπάρχουμε αρμονικότερα.

Πείτε μας λίγο περισσότερα για τη θεματική του theYard.Residency23: «Didn’t you promise (me) peace?».

Η φετινή θεματική του ΜΙΤΟΣ, και κατ’ επέκταση και του theYard.Residency, είναι το «Didn’t you promise (me) peace?», που αποτελεί απόσπασμα από ποιητικό κείμενο της Ουκρανής καλλιτέχνιδας Elis Prostotak (έργο της Elis φιλοξενούμε στην πρόσοψη του Ξυδάδικου στο πλαίσιο του We share our Facade). To ερώτημα για μας παραμένει ανοικτό, ίσως αναφέρεται σε μια ξεχασμένη υπόσχεση προς ένα παιδί ή μια γενιά – σε ένα κομμένο δέντρο, μια ερωτική απογοήτευση, μια ανεκπλήρωτη εθνική ελπίδα. Για τη χρονιά του 2023 ευχόμαστε πιο συμπεριληπτικές δράσεις και αφηγήματα και εργαζόμαστε προς ένα ανοικτό ημερολόγιο καταγραφής τους. Δεν γίνεται να μην μας επηρεάζει η μετα-πανδημική περίοδος, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο σεισμός στην Τουρκία και οι συμπατριώτες μας που χάθηκαν μέσα στα συντρίμμια, οι αγώνες που δίνουν οι Έλληνες συνάδελφοι στον χώρο του πολιτισμού και πόσα άλλα.

Έχοντας υπόψη και τα πρόσφατα ομοφοβικά επεισόδια βίας στο ΤΕΠΑΚ εξηγήστε μας γιατί αποφασίσατε οι περισσότερες συμμετοχές να είναι προσανατολισμένες στην έκφραση του Queerness.

Το queerness δεν ήταν ακριβώς ζητούμενο της διοργάνωσης. Προσωπικά με ενδιαφέρει το theYard να περιλαμβάνει μια πολυφωνία στις συμμετοχές από ετερόκλητους δημιουργούς. Το φετινό πρόγραμμα προέκυψε από τις προτάσεις που λάβαμε έπειτα από ανοικτό κάλεσμα. Οι πιο καθαρές και επίκαιρες και σχετικές με το θέμα και τα ζητούμενα της διοργάνωσης ήταν δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έκφραση του queerness. Δεν μπορούσαμε να το αγνοήσουμε, μάλιστα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πως θα υλοποιηθεί και θα αναπτυχθεί.

Ενισχύοντας λοιπόν τις επιλογές μας, προτείνουμε στο κοινό μας δύο ενδιαφέροντα εργαστήρια που θα μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε περισσότερα γύρω από τα θέματα του φύλο και της σεξουαλικότητας. Το πρώτο εργαστήρι «Πέρα από το ουράνιο τόξο: ένα εργαστήρι για τη σεξουαλικότητα και το φύλο» απευθύνεται σε έφηβ@, με εμψυχωτές τους Mαριλένα Κυριάκου, Γιάννης Χαριλάου στις 8, Απριλίου. Και το δεύτερο, θα πραγματοποιηθεί από τον ψυχοθεραπευτή και εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου «Φύλο & Σεξουαλικότητα: άσπρο, μαύρο ή γκρίζο;» και θα απευθύνεται σε ενήλικες και γονείς, στις 23 Απριλίου.

Όσον αφορά στην ομοφοβική επίθεση στο ΤΕΠΑΚ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκδήλωσης της Accept, οπωσδήποτε προκαλεί αναστάτωση. Ωστόσο δεν το βλέπω μόνο ως μια ομοφοβική επίθεση μόνο, αλλά ως ένα γενικότερο ανεγκέφαλο τραμπουκισμό προϊόν της πατριαρχίας που βρίσκει χώρο και εκφράζεται.

Ποιες οι κύριες αλλαγές στη φετινή χρονιά;

Οπωσδήποτε έχει δοθεί σημασία στην ενδυνάμωση της σχέσης μας με τα άτομα που έχουν επιλεγεί μέσα από την εναρκτήρια Ενημερωτική Ημερίδα (Ιανουάριος 2023) και τα εργαστήρια παραστατικών τεχνών (Φεβρουάριος 2023) με τις: Αριάννα Μαρκουλίδου (Finding my performance practice and body presence), Μαρία Α. Ιωάννου (Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής), Ελλάδα Ευαγγέλου (Δραματουργία) και Ελεάνα Αλεξάνδρου (Τεχνικές Ανατροφοδότησης).

Παράλληλα, προσθέτουμε τα ανοικτά εργαστήρια, που έχω αναφέρει πιο πάνω σε σχέση με το φύλο και τη σεξουαλικότητα και αναπτύσσουμε πιλοτικά συνεργασίες με άλλους φορείς εντός και εκτός Κύπρου. Τέλος, κάτι που είναι τρομερά αναζωογονητικό είναι η παρουσία νέων μέσα στην ομάδα του theYard, όπως η Δανάη Λάου που μαζί μας και με τον Νεκτάριο Θεοδώρου επιλέξαμε το φετινό πρόγραμμα. Η Δανάη με την παρουσία της καθόρισε κάποιες από τις συμμετοχές και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό. Αλλά και η Λάρα Paci που θα είναι μαζί μας ως intern, παρακολουθεί όλη τη διαδικασία με στόχο να γράφει κάποια κείμενα για το πρόγραμμα, μέσα από τη δική της ματιά και εμπειρία.

Ο Achim για μένα ήταν ένας μαχητής, που δεν χρησιμοποίησε ποτέ τα οικογενειακά προνόμια, αλλά χειροποίητα και χειροκίνητα έδειξε τον δρόμο προς την ευρωπαϊκή σκηνή

Αφιερώμενο στη μνήμη του σχεδιαστή, σκηνοθέτη και συγγραφέα Achim Wieland το φετινο theYard.Residency23. Πως είναι ο δικός σας Achim;

Η 13η διοργάνωση του προγράμματος μας είναι αφιερωμένη στη μνήμη του σχεδιαστή, σκηνοθέτη και συγγραφέα Achim Wieland, ο οποίος υπήρξε ένας αεικίνητος δημιουργός, φίλος και συνεργάτης. Η είδηση ότι έφυγε τον περασμένο Οκτώβριο δεν σήμαινε μόνο ότι χάναμε ένα δραστήριο μέλος της καλλιτεχνικής κοινότητας, αλλά μαζί με τον Achim νιώθω ότι χάθηκε όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια που έκτιζε τα τελευταία χρόνια με τον Μάριο Ιωάννου, ένα απίστευτο ευρωπαϊκό δίκτυο μέσα στο οποίο παρουσίαζαν συστηματικά και με επιτυχία τις παραστάσεις τους. Ο Achim για μένα ήταν ένας μαχητής, που δεν χρησιμοποίησε ποτέ τα οικογενειακά προνόμια, αλλά χειροποίητα και χειροκίνητα έδειξε τον δρόμο προς την ευρωπαϊκή σκηνή – ο μόνος ‘Κύπριος’ που το κατάφερε αυτό στον χώρο του θεάτρου και της performance.

Σχετική και η πρώτη δράση του theYard.Residency23 «Γράμματα στον Αchim» στις 10 Mαρτίου;

Συζήτησα με τον σύντροφο του Achim, τον ηθοποιό Μάριο Ιωάννου, τι θα ήθελε να κάνουμε ως έναρξη του προγράμματος. Ο Μάριος επέλεξε μια τελετή-παράσταση για την ψυχή του Achim, στην οποία φίλοι και συνεργάτες θα έρθουν να διαβάσουν δικά τους κείμενα. Πρόκειται για ένα τιμητικό εορτασμό, γνωστό ως Aya Despacho που προέρχεται από την παράδοση των Ίνκας, για τη ζωή ενός αγαπημένου ατόμου που έχει φύγει, για να συνεχιστεί το ταξίδι της ψυχής του. Παράλληλα ενδυναμώνει όσους έμειναν πίσω.

Το πρόγραμμα συνεχίζει με την παράσταση «Λούλλες» σε σκηνοθεσία Διομήδη Κουφτερού στις 1 και 2 Απριλίου και στις 6 Μαϊου στη Λευκωσία στο πλαίσιο ανταλλαγής και κινητικότητας με τη Στέγη Χορού Λευκωσίας. Ακολουθεί ως παράλληλη δράση το project «Zωή στη Νεκρή Ζώνη» της Βαλεντίνας Μιχαήλ, βασισμένο στην τεχνική του θεάτρου ντοκουμέντο στις 6 Ιουνίου, στο πλαίσιο πολιτιστικής ανταλλαγής με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στις 20 Μαϊου και 23 Σεπτεμβρίου φιλοξενούμε μια ιδιαίτερη πλατφόρμα open mic, ένα interactive performance, το «The things we lost» με τους Mαριλένα Κυριάκου και Γιάννη Χαριλάου.

Ακολουθεί το performance του Γιώργου Ράλλη «The river beneath the river» στις 2, 3 και 4 Ιουνίου. Ενώ στις 10 Ιουνίου θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο ανταλλαγής και κινητικότητας με τη Στέγη Χορού Λευκωσίας – Φεστιβάλ On Bodies 2023, το performance της Κοραλίας Στεργίδη «Bud». Ως παράλληλη δράση στις 9 Ιουλίου συμμετέχει το performance art «Facing & Kissing» της Άνθης Κυριάκου. Στις 13 και 14 Οκτωβρίου η Εύα Παπαβασιλείου παρουσιάζει το «Participation Mystique», ένα installation – performance. Και το πρόγραμμα κλείνει ο Μάριος Παύλου με το performance – live concert «Backflip. Wave. Splash» στις 24, 25 και 26 Νοεμβρίου.