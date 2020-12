Ελλάδα: Αστυνομικοί πετάνε χειροβομβίδα κρότου – λάμψης σε είσοδο πολυκατοικίας (Βίντεο)

Νέα επίδειξη αστυνομικής βαρβαρότητας καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου φαίνονται δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ να πετούν χειροβομβίδα κρότου – λάμψης σε κλειστό χώρο, μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον πεζόδρομο της οδού Τσαμαδού κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων για παρεμπόδιση των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

#Athens: Cops threw a shock grenade into an appartment building at Tsamadou. Neighbours scream at the cops from their balconies. – Police terror everywhere. #AlexandrosGrigoropoulos #6dGR #Alexis #antireport – Video by @Souidos pic.twitter.com/0ncIaGJEGV

— Enough 14 (@enough14) December 6, 2020