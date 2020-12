Εμβολιάστηκε μπροστά στις κάμερες ο Τζο Μπάιντεν (Βίντεο)

Με την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού των Pfizer/Biontech εμβολιάστηκε ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο εμβολιασμός του έγινε σε νοσοκομείο, μια εβδομάδα μετά την έναρξη των εμβολιασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μπάιντεν προέτρεψε τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απέδωσε επίσης τα εύσημα στην κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη των εμβολιασμών. Νωρίτερα εμβολιάστηκε και η σύζυγός του.

Στο μεταξύ, την προσεχή εβδομάδα θα εμβολιαστούν η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις και ο σύζυγός της.

President-elect Joe Biden receives his first dose of Covid-19 vaccine https://t.co/nqsCFtQsx5 pic.twitter.com/0w83G9IzZW

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 21, 2020