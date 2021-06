Εμβόλιο Moderna: «Αποτελεσματικό έναντι της μετάλλαξης Δέλτα»

Τη διαβεβαίωση ότι το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού είναι αποτελεσματικό έναντι της μετάλλαξης Δέλτα εκφράζει η Moderna, σε μια περίοδο που το συγκεκριμένο στέλεχος είναι έντονα μεταδοτικό και εκτιμάται ότι θα είναι το κυρίαρχο το επόμενο διάστημα.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το εμβόλιο προστατεύει τόσο έναντι της μετάλλαξης Δέλτα, όσο και έναντι άλλων παραλλαγών του κορωνοϊού.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι στη μελέτη των νέων μεταλλάξεων, τη συγκέντρωση δεδομένων και την κοινή χρήση τους όταν είναι διαθέσιμα. Αυτά τα νέα στοιχεία ενθαρρύνουν και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το εμβόλιο της Moderna παραμένει αποτελεσματικό έναντι των πρόσφατα εντοπισμένων μεταλλάξεων» δήλωσε ο επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας Stephane Bancel.

Τα ευρήματα, πρόσθεσε, υπογραμμίζουν τη σημασία της συνέχισης του εμβολιασμού του πληθυσμού με ένα αποτελεσματικό εμβόλιο.

We just announced new results from in vitro neutralization studies of sera from individuals vaccinated with the Moderna COVID-19 Vaccine showing activity against variants of SARS-CoV-2. Read our press release here: https://t.co/hP1fvdZ0gG pic.twitter.com/1kTnBWVjXE

