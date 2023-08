Ενημερωτική εκδήλωση στο Μακένζι για μείωση χρήσης πλαστικών

Ολοι μπορούν να συμβάλουν στο να έχουμε θάλασσες και παραλίες χωρίς πλαστικά, αποτσίγαρα και άλλα σκουπίδια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Φίλιππος Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το πρωί, στην περιοχή Μακένζι στη Λάρνακα.

Πρόσθεσε ότι «σήμερα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού για τη μείωση χρήσης του πλαστικού μίας χρήσης και τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών μας. Ταυτόχρονα σήμερα πραγματοποιείται και η πρωτοβουλία Beach Fluencer, με στόχο να ενθαρρύνουμε το κάθε άτομο που βρίσκεται στην παραλία να συγκεντρώσει αποτσίγαρα και να μην νοιώθει άβολα που κάνει κάτι τέτοιο, αλλά να νοιώθουν άβολα όσοι πετάνε αποτσίγαρα».

Στόχος της εκδήλωσης συνέχισε «είναι να δοθεί το μήνυμα ότι πρέπει να έχουμε στην Κύπρο καθαρές θάλασσες και παραλίες χωρίς πλαστικά, αποτσίγαρα και οποιαδήποτε άλλα σκουπίδια».

Πρόσθεσε ότι «το πρόγραμμα Keep Our Sands And Seas Plastic Free ξεκίνησε το 2019 και είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα παρά την πανδημία του κορωνοϊού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 160 περίπου εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλα υποστατικά που βρίσκονται στις παράλιες περιοχές της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών και έγινε ενημέρωση τόσο των τουριστών όσο και των κατοίκων της Κύπρου».

Φέτος σημείωσε «συνεχίζεται η δεύτερη φάση του προγράμματος που γίνεται για όλη την Κύπρο και θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε όλο το νησί, με απώτερο σκοπό μισό εκατομμύριο Κύπριοι να ενημερωθούν για τη σημασία της μείωσης του πλαστικού μίας χρήσης και της αποφυγής της πλαστικής ρύπανσης στις θάλασσες. Ακόμα στοχεύουμε στην ενημέρωση ενός περίπου εκατομμυρίου τουριστών για το πρόγραμμα αλλά και τη συμμετοχή 300 και πλέον επιχειρήσεων στη δράση».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Φίλιππος Δρουσιώτης είπε πως «σήμερα βρίσκεται στη παραλία Μακένζι και το Presious Plastic Cyprus, μια εταιρεία που δημιουργεί προϊόντα από ανακυκλώσιμα υλικά. Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες της εταιρείας έφεραν στην παραλία τις μηχανές τους ώστε να δείξουν στον κόσμο τα προϊόντα που μπορούν να γίνουν από ανακυκλώσιμα υλικά μεταξύ των οποίων πώματα πλαστικών μπουκαλιών».

Είμαστε, συνέχισε «πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της εκστρατείας. Ολοι, πολίτες, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, κοινωνία, ΜΚΟ και άλλοι μπορούν να συμβάλουν με το δικό τους τρόπο και όπως μπορούν στην επίτευξη του στόχου μας» κατέληξε.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Cyprus Environment Foundation και είναι μέρος του προγράμματος Keep our sands and seas plastic free, το οποίο χρηματοδοτείται από το Tui Care Foundation και εκτελείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού.

Ακόμα η δράση υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Cyprus Environment Foundation, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας και τον Δήμο Λάρνακας.