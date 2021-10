Επ. Ανταγωνισμού: Δεν είναι στην κουλτούρα του Κύπριου να καταδίδει την ύπαρξη καρτέλ

Έλα στο Google News

Το τεράστιο πρόβλημα για τον εντοπισμό καρτέλ στην Κύπρο είναι ότι δεν λειτούργησε το πρόγραμμα που διαθέτει για πολλά χρόνια η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), όπως και όλες οι αντίστοιχες αρχές στον κόσμο, μέσω του οποίου μπορεί να καταγγείλει κάποιος την ύπαρξη καρτέλ σε κάποιον τομέα, δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΠΑ, Λουκία Χριστοδούλου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «δεν είναι στην κουλτούρα μας να καταδώσουμε» κάποιον ότι κάνει καρτέλ.

Μπορεί όλοι να λένε για την ύπαρξη κάποιου καρτέλ ή για ακριβά προϊόντα, αλλά όταν η ΕΠΑ ζητεί να της σταλούν στοιχεία «κανένας δεν μας στέλνει», είπε η κ. Χριστοδούλου μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον προϋπολογισμό της ΕΠΑ για το 2022.

Ανέφερε επίσης ότι το πρόβλημα στην Κύπρο για τον εντοπισμό καρτέλ είναι ότι είναι μια μικρή κοινωνία και «όλοι ξέρουν όλους» και δεν προχωρούν σε καταγγελίες και έφερε ως παράδειγμα την Αυστραλία που είναι είχε ρεκόρ καταγγελιών η αρχή της χώρας αυτής κατά ατόμων που κάνουν καρτέλ «διότι είναι τεράστια χώρα και κανένας δεν ξέρει κανένα».

Το να αποδείξεις την ύπαρξη καρτέλ «θέλει ειδική τεκμηρίωση, θέλει στοιχεία», σημείωσε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο καταχρηστικών ρητρών από τις τράπεζες, η Πρόεδρος της ΕΠΑ είπε ότι “μελετώνται κάποια ζητήματα στην Επιτροπή αλλά δεν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε επί του παρόντος”.

Επιπλέον, η κ. Χριστοδούλου ανακοίνωσε ότι στις 14 Οκτωβρίου του 2021 το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του επικύρωσε την απόφαση της ΕΠΑ για επιβολή προστίμου στην Hermes Airport ύψους €750.000 για παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής και το πρόστιμο που επέβαλε στην ΑΤΗΚ ύψους €1.016.425 για παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008.

Ανέφερε επίσης ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του στις 24 Σεπτεμβρίου του 2021 επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και το πρόστιμο που επέβαλε στoν Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων ύψους €2.100.000 για παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008.

Η κ. Χριστοδούλου είπε, ακόμη, ότι η ΕΠΑ αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd.

Η Πρόεδρος της ΕΠΑ είπε ότι ενώπιον της η Επιτροπή έχει 16 υποθέσεις κατά τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης παραβάσεων.

Επιπλέον, η κ. Χριστοδούλου είπε ακόμη ότι το 2020 εκδόθηκαν 55 αποφάσεις και το 2021 εκδόθηκαν 63, προσθέτοντας ότι η ΕΠΑ το 2020 έκδωσε 5 καταδικαστικές αποφάσεις και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ποσού €2,75 εκατομμύρια.

Αναφορικά με το νόμο του ελέγχου των συγκεντρώσεων, η κ. Χριστοδούλου είπε ότι η ΕΠΑ κατά τα έτη 2020 και 2021 έχει εξετάσει και εγκρίνει περίπου 93 συγκεντρώσεις και «είχαμε έσοδα που ανήλθαν περί τις €100.000 και για τα δύο έτη».

Αναφέροντας ότι το σύνολο του προσωπικού της ΕΠΑ ανέρχεται σε 33 άτομα, η κ. Χριστοδούλου είπε ότι με τον προϋπολογισμό του 2022 θα υπάρχουν τρεις κενές θέσεις Λειτουργού ΕΠΑ (Κλ. Α8-10-11) και μια θέση Ανώτερου Οικονομέτρη (Κλ. Α13(ii)).

Είπε ακόμη ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης την περασμένη εβδομάδα 9 λειτουργών.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΕΠΑ για το 2022, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν σε €2.177.038 και οι αναπτυξιακές προϋπολογιζόμενες δαπάνες σε €7.090. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός παρουσιάζει μείωση της τάξης του 21,61% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2021 και μείωση κατά 4,90% από τον προϋπολογισμό του 2020.