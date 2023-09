Επέδωσε τα διαπιστευτήριά του ο Κορνηλίου, εξαίρει διμερείς σχέσεις ο Χέρτζογκ

Ο Πρέσβης της Κύπρου στο Ισραήλ Κορνήλιος Κορνηλίου επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Πρέσβης Κορνηλίου έκανε λόγο για «πραγματική φιλία και δυνατή στρατηγική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ». Δηλώνει ενθουσιασμένος και δεσμευμένος να εργαστεί για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων τα επόμενα χρόνια.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ σε δική του ανάρτηση αναφέρει πως καλωσορίζει τον Πρέσβη της Κύπρου, ενός στενού και αγαπητού γείτονα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χέρτζογκ οι θερμοί δεσμοί μεταξύ των δύο κρατών γίνονται ισχυρότεροι. Εκφράζει βεβαιότητα ότι η προώθησή τους θα συνεχιστεί.

Honoured to present today my Letter of Credence to H.E. the President of the State of Israel Mr. Isaac Herzog. A true friendship and strong strategic partnership between 🇨🇾-🇮🇱. Committed and excited to work to strengthen further our bilateral relations in the coming years. pic.twitter.com/ZX0a5DCR0V

