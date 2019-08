Δύο ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε στη μάχη για τους επαναληπτικούς αγώνες της φάσης των πλέϊ οφ του Europa League. Στις 20:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Σλόβαν Μπρατισλάβας και καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 του πρώτου παιχνιδιού και στις 20:30, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τράμπζονσπορ στην Τραπεζούντα, έχοντας δύσκολη αποστολή, την ανατροπή του 3-1 στο πρώτο ματς.

Η νίκη του ΠΑΟΚ προσφέρεται με απόδοση 1.33, η ισοπαλία με 5.00 και η νίκη της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 10.00. Η περίπτωση πρόκρισης του ΠΑΟΚ δίνει 1.65 και η πιθανότητα πρόκρισης της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 2.25. Το ενδεχόμενο πρόκρισης του ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του αγώνα δίνει 2.00, στην παράταση δίνει 11.75 και στα πέναλτι δίνει 24.00. Η πιθανότητα να προκριθεί η Σλόβαν Μπρατισλάβας στην κανονική διάρκεια του αγώνα δίνει 2.40, στην παράταση 20.00 και στα πέναλτι 24.00. Το Over 2.5 γκολ δίνει 1.95, το under 2.5 γκολ δίνει 1.83, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες έχει απόδοση 2.45 και το No Goal δίνει 1.50. Η περίπτωση να ανοίξει το σκορ ο ΠΑΟΚ δίνει απόδοση 1.30, το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτη η Σλόβαν Μπρατισλάβας δίνει απόδοση 4.45 και το ενδεχόμενο να μην μπει κανένα γκολ δίνει 9.50. Επιπλέον, η πιθανότητα να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δίνει 1.93 και η περίπτωση να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο η Σλόβαν Μπρατισλάβας δίνει 17.50.

Όσον αφορά τους παίκτες, η πιθανότητα να σκοράρει πρώτος ο Ακπόμ, για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας, δίνει απόδοση 4.50, ο Ζαμπά με 5.00 και ακολουθούν οι Πέλκας και Μπίσεσβαρ με αποδόσεις 5.50 και 6.00, αντίστοιχα. Το ενδεχόμενο να ανοίξει το σκορ ο Σπόραρ για την Σλόβαν Μπρατισλάβας δίνει απόδοση 8.00 και ακολουθούν οι Holman και Khadfi-Moha με αποδόσεις 8.00 και 10.00, αντίστοιχα.

Στο δεύτερο ματς της ημέρας από άποψης ελληνικού ενδιαφέροντος, η νίκη της Τράμπζονσπορ δίνει απόδοση 1.90, η ισοπαλία 3.75 και η νίκη της ΑΕΚ δίνει 4.80. Η πιθανότητα να προκριθεί η Τράμπζονσπορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα δίνει απόδοση 1.03, στην παράταση 31.00 και στα πέναλτι δίνει 51.00. Το ενδεχόμενο πρόκρισης της ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια δίνει 15.50, στην παράταση 41.00 και στα πέναλτι 51.00. Το Over 2.5 γκολ δίνει 1.87, το under 2.5 γκολ δίνει 1.91, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες έχει απόδοση 1.73 και το No Goal δίνει 2.05. Η περίπτωση να ανοίξει πρώτη η Τράμπζονσπορ δίνει απόδοση 1.67, το ενδεχόμενο να σκοράρει πρώτη η ΑΕΚ δίνει απόδοση 2.65 και το ενδεχόμενο να μην μπει κανένα γκολ δίνει 8.50. Επιπλέον, η πιθανότητα να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο η Τραμπζονσπορ δίνει 2.90 και η περίπτωση να κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ δίνει απόδοση 8.00.

Όσον αφορά τους παίκτες, το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Στάριτζ, για την Τράμπζονσπορ δίνει απόδοση 2.38, ο Εκούμπαν δίνει 2.50 και ακολουθούν οι Σόρλοθ και Nwakaeme με απόδοση 2.90. Από πλευράς ελληνικής ομάδας, η πιθανότητα να σκοράρει ή ο Λιβάγια ή Ολιβέιρα ή ο Βέρντε, δίνει απόδοση 3,25. Ακολουθεί ο Κλωναρίδης με απόδοση 3.85.

