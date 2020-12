Επιμένει ο Τραμπ: «Η νοθεία στις εκλογές είναι γεγονός»

Σε λιγότερο από ένα μήνα αναλαμβάνει τα ηνία της προεδρίας των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζει εμμονική συμπεριφορά στα περί νοθείας στις εκλογές.

Η γραμμή του Τραμπ δεν αλλάζει. Από την πρώτη στιγμή επικαλέστηκε τη νοθεία για να ανατρέψει το αποτέλεσμα και ακόμη και τώρα, που πολλοί θα πίστευαν πως θα είχε αποδεχθεί την ήττα του, ο Ρεπουμπλικανός τονίζει σε νέο του tweet ότι η απάτη στις εκλογές δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, αλλά γεγονός.

VOTER FRAUD IS NOT A CONSPIRACY THEORY, IT IS A FACT!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2020