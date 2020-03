Την αναβολή όλων των προγραμματισμένων για την επόμενη εβδομάδα αγώνων των διοργανώσεών της ανακοίνωσε η UEFA.

Αυτό σημαίνει πως δεν θα διεξαχθεί την Πέμπτη η ρεβάνς Γουλβς-Ολυμπιακός, όπως και τα υπόλοιπα ματς για τους «16» του Europa League.

Επίσης δεν θα γίνουν και οι επαναληπτικοί των «16» του Champions League που ήταν προγραμματισμένοι για την Τρίτη (Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ, Γιουβέντους-Λιόν) και την Τετάρτη (Μπαρτσελόνα-Νάπολι, Μπάγερν-Τσέλσι). Επίσης αναβάλλονται και οι αγώνες της Youth League που θα διεξάγονταν 17 και 18 Μαρτίου.

Φυσικά δεν θα γίνουν ούτε και οι κληρώσεις των προημιτελικών Champions και Europa League που επρόκειτο να διεξαχθούν την επόμενη Παρασκευή.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020