Σε συμφωνία με τη ΔΟΕ για την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων ήρθε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Τη μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο για το καλοκαίρι του 2021 αποφάσισαν ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Αμπέ, με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ.

Τις τελευταίες μέρες άλλωστε ολοένα αυξάνονταν οι χώρες που είχαν δηλώσει την άρνησή τους να στείλουν τους αθλητές τους στο Τόκυο, λόγω φυσικά της πανδημίας του κορωνοϊού. Ακόμη εξάλλου κι αν έχει υποχωρήσει η εξάπλωση του ιού το καλοκαίρι, είναι δεδομένο πως η προετοιμασία των αθλητών όλο αυτό το διάστημα θα γινόταν μετ’ εμποδίων και σίγουρα βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών που αναγκαστικά θα ήταν εκτεθειμένοι.

Μετά τις δηλώσεις του Ιάπωνα πρωθυπουργού, ακολούθησε και η επίσημη τοποθέτηση από της ΔΟΕ, που έκανε γνωστό ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020 αναβάλλονται, πλην όμως δεν πρόκειται να διεξαχθούν μετά το καλοκαίρι του 2021.

