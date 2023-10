Επιστροφή με μάχες σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Με τρία παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής, καθώς επαναρχίζει και το κυπριακό πρωτάθλημα μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ο Άρης φιλοξενεί τον Εθνικό Άχνας και ο ΑΠΟΕΛ τη Νέα Σαλαμίνα, ενώ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Καρμιώτισσα.

Στο «Γήπεδο Αλφαμέγα» ο Άρης περιμένει τον Εθνικό Άχνας. Στο βαθμό από την κορυφή η ομάδα της Λεμεσού, με μία ήττα στις επτά πρώτες αγωνιστικές, θέλει να συνεχίσει με μία ακόμη νίκη μετά το «διπλό» επί της Ανόρθωσης, πριν συνεχίσει το ευρωπαϊκό όνειρο με τον αγώνα κόντρα στην Μπέτις την Πέμπτη για το Europa League. Ο Εθνικός Άχνας είναι σε ανοδική πορεία, με δύο νίκες στα τρία τελευταία ματς, με πιο πρόσφατη αυτή επί της ΑΕΛ πριν τη διακοπή. Η νίκη του Άρη έχει απόδοση 1.30, η ισοπαλία είναι στο 5.50 και η νίκη του Εθνικού Άχνας δίνει 8.25 στην Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο. Ο Άρης έχει οχτώ GG και over 2.5 γκολ στα δέκα τελευταία ματς σε Κύπρο και Ευρώπη, μάλιστα τα πέντε από τα οχτώ τελευταία παιχνίδια ήταν over 3.5 γκολ. Ο Εθνικός Άχνας έχει τέσσερα GG και over 2.5 γκολ στα έξι ματς του, μάλιστα τα τρία ήταν over 3.5 γκολ. Σήμερα το over 2.5 γκολ δίνει 1.62 και το over 3.5 γκολ είναι στο 2.50, ενώ το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.32. Στο 2.05 το GG, στο 1.72 το NG.

Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται τη Νέα Σαλαμίνα. Στο βαθμό πλέον από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα μετά τις τρεις σερί νίκες του ο ΑΠΟΕΛ, ψάχνει το 4 στα 4 για να καλύψει το χαμένο έδαφος των πρώτων αγωνιστικών, όπου είχε απώλειες. Η Νέα Σαλαμίνα έχει μόνο μία ήττα σε έξι παιχνίδια, αλλά με τρεις ισοπαλίες δεν μπορεί να αναρριχηθεί περισσότερο στη βαθμολογία. Είχε, ωστόσο, δύσκολο πρόγραμμα και η πορεία της κρίνεται θετική. Και το δύσκολο πρόγραμμα συνεχίζεται και μετά τη διακοπή. Η νίκη του ΑΠΟΕΛ έχει απόδοση 1.42, η ισοπαλία είναι στο 4.50 και η νίκη της Νέας Σαλαμίνας δίνει 8.25 στην Stoiximan. Ο ΑΠΟΕΛ έχει πέντε under 2.5 γκολ στις επτά αγωνιστικές και τέσσερα GG στα έξι τελευταία ματς. Η Νέα Σαλαμίνα έχει τέσσερα GG και τρία under 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Σήμερα το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 1.82 και το over 3.5 γκολ είναι στο 3.00, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 2.00. Στο 1.02 το GG, στο 1.75 το NG.

Τέλος η ΑΕΚ φιλοξενεί την Καρμιώτισσα στην «ΑΕΚ Αρένα». Με δύο νίκες σε επτά αγωνιστικές και αρκετή γκρίνια από την εξέδρα πήγε στη διακοπή η ομάδα της Λάρνακας κι ελπίζει η διακοπή να ήταν ευεργετική για να παρουσιαστεί καλύτερη στη συνέχεια. Η Καρμιώτισσα παραμένει χωρίς νίκη μετά από επτά αγωνιστικές (έχει μόνο 2 ισοπαλίες) και πλέον έχει νέο προπονητή, τον Χρίστο Χαραλάμπους. Η νίκη της ΑΕΚ έχει απόδοση 1.35, η ισοπαλία είναι στο 5.10 και η νίκη της Καρμιώτισσας δίνει 7.50 στην Stoiximan. Η ΑΕΚ έχει τέσσερα GG στα έξι τελευταία ματς, ενώ η Καρμιώτισσα έχει πέντε NG στις επτά αγωνιστικές. Σήμερα το over 2.5 γκολ δίνει 1.55 και το over 4.5 γκολ είναι στο 3.90, ενώ το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.35. Στο 1.85 το GG και το NG.

