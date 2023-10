Επίθεση με μολότοφ σε εβραϊκή συναγωγή στο Βερολίνο

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχτηκε συναγωγή στο Βερολίνο, νωρίς το πρωί της Τετάρτης (18/10). Το περιστατικό σημειώθηκε στην συνοικία Mitte.

Η κοινότητα Kahal Adass Jisroel, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) έγραψε πως “άγνωστοι πέταξαν δύο βόμβες μολότοφ από τον δρόμο”, δημοσιεύοντας και σχετικό βίντεο με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνα στο σημείο.

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw

