Ανθρωποκυνηγητό σε όλο το Στρασβούργο έχει εξαπολύσει η γαλλική αστυνομία μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Τρίτης στην οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δώδεκα τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι, σύμφωνα με τη Le Figaro, ένας 45χρονος Ταϊλανδός τουρίστας που πυροβολήθηκε στο κεφάλι έξω από ένα εστιατόριο ενώ η επίσης Ταϊλανδή σύζυγός του είναι μια από τις τραυματίες.

Από τους τραυματίες οι έξι βρίσκονται σε απολύτως κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Καστανέρ.

Attack on Europe's oldest Christmas market, founded in 1570. 2 dead. 11 critically injured. Individual allegedly known to police for his radicalised views. Preventative arrests for #GiletsJaunes but NOT for known terrorists. #strasbourg pic.twitter.com/VpWnx1uR0j — Katie Hopkins (@KTHopkins) December 11, 2018

Λίγη ώρα νωρίτερα ο δήμαρχος του Στρασβούργου Ρολάντ Ρις είχε κάνει λόγο με ανακοίνωσή του που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο για τέσσερις νεκρούς και περίπου δέκα τραυματίες. Τον ίδιο αριθμό είχαν δώσει πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι Γάλλος υπήκοος, με καταγωγή από το Μαρόκο και το όνομά του είναι Σερίφ Σεκάτ, ενώ η φωτογραφία του άρχισε να κυκλοφορεί στα ΜΜΕ.

Ο ένοπλος ενεπλάκη σε ανταλλαγές πυρών με στρατιώτες και αστυνομικούς δύο φορές ανάμεσα στις 20:20 και τις 21:00 (21:20 και 22:00 ώρες Κύπρου), ενημέρωσε ο Καστανέρ με γαλλικά μέσα να μεταδίδουν ότι μετά τη δεύτερη συμπλοκή ο Σεκάτ διέφυγε με ένα ταξί αφού τραυμάτισε τον οδηγό του. Ο δράστης της επίθεσης συνεχίζει ακόμη να διαφεύγει τη σύλληψη, διευκρίνισε ο υπουργός. Πριν διαφύγει, ο ένοπλος τραυματίστηκε από τις σφαίρες των ανδρών μιας στρατιωτικής περιπόλου που είχε αναπτυχθεί στο Στρασβούργο στο πλαίσιο της επιχείρησης Sentinelle και ήταν επιφορτισμένη με τη φρούρηση της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Κατά το επιτελείο, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι από τον εξοστρακισμό μιας από τις σφαίρες του ενόπλου.

#Strasbourg: Police tell residents to stay indoors while responding to gunfire pic.twitter.com/c92u4GhiPI — TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 12, 2018

Σύμφωνα με τον Καστανέρ, 350 άνδρες, ανάμεσά τους μέλη των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και στρατιωτικοί, με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων, αναζητούν τον ένοπλο.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών επανέλαβε πως ο δράστης της επίθεσης στην αγορά είναι «γνωστός» στις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας αλλά δεν είχε ποτέ μέχρι χθες εμπλακεί σε υποθέσεις τρομοκρατικής φύσης. Είχε καταδικαστεί τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία και είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, ανέφερε ο Κριστόφ Καστανέρ. Ο δράστης της επίθεσης, έχει φάκελο fiché S, συντομογραφία του όρου Sûreté de l’Etat υπογράμμισε η νομαρχία, η οποία προέτρεψε επιτακτικά τους πάντες στο Στρασβούργο να παραμείνουν «κλεισμένοι στα σπίτια τους».

Qu'est-ce que le niveau "urgence attentat" du plan Vigipirate? pic.twitter.com/0ZOBnk4jna — BFMTV (@BFMTV) December 12, 2018

Ο δράστης, μεγαλωμένος στο Στρασβούργο, 29 ετών, σχεδιαζόταν να συλληφθεί το πρωί της Τρίτης από άνδρες της χωροφυλακής, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία, ανέφερε πηγή προσκείμενη στην έρευνα που διενεργείται στο Γαλλικό Πρακτορείο. Άλλοι ύποπτοι για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν. Ο 29χρονος διέφυγε τις πρωινές ώρες, κατά τη διάρκεια εισβολής της αστυνομίας στο διαμέρισμά του. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν και χειροβομβίδες, οι οποίες κατασχέθηκαν, ενώ ο ίδιος ύποπτος διέφυγε αρχικά έχοντας όπλα στην κατοχή του. Η έρευνα αφορούσε υπόθεση ληστείας.

France – video of Strasbourg Xmas market shooting, 3 dead 12 injured #France #Strasbourg

pic.twitter.com/UvzILuiPzx — iixxii (@iixxii) December 12, 2018

Η γαλλική κυβέρνηση εξάλλου αύξησε το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο του σχεδίου Vigipirate μετά την επίθεση, συνέχισε ο υπουργός Εσωτερικών.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε πλέον να μετακινήσει (το επίπεδο επαγρύπνησης) στο “συναγερμός για επίθεση”, με την εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων στα σύνορα», είπε ο Καστανέρ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο κτίριο της νομαρχίας.

Θα γίνονται επίσης περισσότεροι έλεγχοι «σε όλες τις χριστουγεννιάτικες αγορές» της Γαλλίας «για να προληφθεί ο κίνδυνος επίθεσης κάποιου επίδοξου μιμητή» των τραγικών γεγονότων στο Στρασβούργο, συμπλήρωσε.

MAP: Here's where the #Strasbourg shooting took place. The European Parliament was put on lockdown due to its proximity to the event pic.twitter.com/nlf4PHdDTa — TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 12, 2018

Σύμφωνα με τον Καστανέρ, οι αρχές θα απαγορεύσουν όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις στην πόλη του Στρασβούργου για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αρχών για τη σύλληψη του δράστη. Όλα τα σχολεία στην πόλη θα λειτουργήσουν κανονικά, αλλά οι γονείς μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι εάν το επιθυμούν, πρόσθεσε.

#Strasbourg: The suspect in the Strasbourg shooting has reportedly been identified as 29-year-old Cherif C. – France 24

pic.twitter.com/6DAQMd7RJA — I.E.N. (@BreakingIEN) December 11, 2018

Η κυπριακή αποστολή στο κέντρο του Τρόμου

Η Αρχισυντάκτης του ΑΣΤΡΑ, Οριάνα Παπαντωνίου που βρίσκεται στο Στραβούργο για την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στο σημείο της επίθεσης και όπως μας ανάφερε αποκλείστηκαν για πέντε ώρες μακριά από το ξενοδοχείο που έμεναν για λόγους ασφαλείας.

Στο Στρασβούργο βρίσκεται μεγάλη αποστολή από Κύπριους και άλλους Ευρωπαίους και μη δημοσιογράφους οι οποίοι έφτασαν στη γαλλική πόλη για τη συνεδρία.

O δημοσιογράφος Μαρίνος Νομικός έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ότι το περιστατικό συνέβη στο σημείο που πριν λίγο περπατούσαν αμέριμνοι και ότι η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων έγινε η πρωτεύουσα του τρόμου.