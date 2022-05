Ερντογάν: Για μένα δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης, δεν θα συναντηθώ ποτέ μαζί του

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε προσωπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Μιλώντας μετά τη λήξη του καθιερωμένου υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι, στην ομιλία του στο Κογκρέσο, έκανε συστάσεις για μη πώληση F-16 προς την Τουρκία.

“Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πάρουν την απόφασή τους κοιτάζοντας το στόμα του Μητσοτάκη”, είπε

Παράλληλα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι έχει χτίσει δέκα βάσεις.

Στο τέλος της ομιλίας του ο Ερντογάν δήλωσε: “Για μένα δεν υπάρχει πια Μητσοτάκης μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ” και συμπλήρωσε: “Δεν θα συναντηθώ ποτέ μαζί του”.

#BREAKING Turkish president says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis does not exist for him after his criticism against Turkiye during visit to US

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 23, 2022