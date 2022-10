Eurovision 2023: Στο Λίβερπουλ ο διαγωνισμός τραγουδιού

Ο κύβος ερρίφθη και ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2023 θα γίνει από τις 9 έως τις 13 Μαΐου στo Λίβερπουλ, τη σημαντική πόλη-λιμάνι της Αγγλίας, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή (07/10) ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου (BBC) και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων (EBU).

Liverpool will host the Eurovision Song Contest next year, beating Glasgow to the honour

