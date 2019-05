Η χορεύτρια που φόρεσε την σημαία της Παλαιστίνης στη διάρκεια του σόου της Μαντόνα στην Eurovision 2019 κατήγγειλε πως ανακρίθηκε για σχεδόν δυο ώρες στο αεροδρόμιο προσπαθώντας να φύγει από το Τελ Αβίβ μετά τον διαγωνισμό.

Η Μαντόνα θέλησε να στείλει από τη σκηνή της Eurovision ένα μήνυμα ειρήνης ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους. Έτσι δύο χορευτές κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, ανέβηκαν τα σκαλιά της σκηνής αγκαλιασμένοι και έχοντας στις πλάτες τους τις σημαίες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης αντίστοιχα.

Η χορεύτρια Mona Berntsen, που έφερε στην πλάτη της την σημαία της Παλαιστίνης, περιέγραψε την περιπέτειά της στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ μέσα από ένα μακροσκελές ποστ στο Instagram, το οποίο αργότερα διέγραψε μετά από απειλές που φέρεται να δέχθηκε. Η 29χρονη χορεύτρια με καταγωγή από Νορβηγία και Μαρόκο ανέφερε πως το να φύγει από το Ισραήλ ήταν «μια έντονη εμπειρία», καθώς την ανέκριναν για μιάμιση ώρα στο αεροδρόμιο.

«Σε ευχαριστώ Μαντόνα που ήμουν μέρος της δήλωσής σου και που φόρεσα την σημαία της Παλαιστίνης μπροστά από εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές. Δυστυχώς η καταπίεση στη Δυτική Όχθη είναι αληθινή. Οι ώρες μετά το χθεσινό σόου ήταν έντονες, αλλά ποτέ δεν είχα φανταστεί πως θα με παρακολουθούσαν με τέτοιον τρόπο», γράφει στο ποστ της η ίδια, σημειώνοντας πως ο εντατικός έλεγχος ήταν προφανώς απόρροια της εμφάνισής της.

Και συνεχίζει: «Στο τσεκ-ιν του αεροδρομίου έδειχνα συνεχώς το διαβατήριό μου και μετά κρατήθηκα για ανάκριση από τον επικεφαλής ασφαλείας για περισσότερη από μιάμιση ώρα. Χρειάστηκε να πως όλη την ιστορία της ζωής μου, τους λόγους που έχω ταξιδέψει στις αραβικές χώρες μέχρι σήμερα, τις σχέσεις μου με την θρησκεία, τα οικογενειακά μου θέματα, να δείξω το καθημερινό λεπτομερές μου πρόγραμμα στη διάρκεια της διαμονής μου και να εξηγήσω τι έκανα και πού πήγα την τελευταία φορά που ήμουν στην Ιερουσαλήμ πριν από τρία χρόνια. ΤΑ ΠΑΝΤΑ! Ενώ έφευγα από την χώρα. Όλα προφανώς επειδή έβαλα μια σημαία στο πλαίσιο μιας περφόρμανς που έπαιρνε θέση για μια τρέχουσα διαμάχη, ώστε να προωθήσει την ειρήνη, την ενότητα και την ελευθερία».

