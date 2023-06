Εξαφάνιση υποβρυχίου στον Τιτανικό: Μειώνονται οι ελπίδες – Οξυγόνο για 40 ώρες έχει το υποβρύχιο

Κορυφώνεται το θρίλερ της αναζήτησης του υποβρυχίου, με ολόκληρο τον πλανήτη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις επιχειρήσεις έρευνας, ελπίζοντας σε ένα θαύμα αφού οι πιθανότητες να βρεθεί μοιάζουν μηδαμινές.

Τα ερευνητικά πλοία φαίνεται να αναζητούν μια σταγόνα στον ωκεανό, ενώ σε έκτακτη ενημέρωσή της η αμερικανική ακτοφυλακή τόνισε ότι το υποβρύχιο διαθέτει πλέον οξυγόνο για να μπορεί να μείνει κάτω από τη θάλασσα για 40-41 ώρες.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό η αμερικανική ακτοφυλακή, 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την επείγουσα κλήση εξαφάνισης, συντόνισε τις προσπάθειες αναζήτησης. Τόνισε, επίσης, ότι έχουν ερευνήσει μια περιοχή 76.000 εκατοντάδων τετραγωνικών μιλίων, η οποία είναι μεγαλύτερη από την πολιτεία του Κονέκτικατ.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής ακτοφυλακής δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει κατάδυση με τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV) στην τελευταία γνωστή τοποθεσία του υποβρυχίου.

The Titan vessel has approximately 40 – 41 hours left of oxygen for five people on board the missing submersible, says US Coast Guard official.

Captain Jamie Frederick adds that “we will do everything in our power” to rescue those on board.https://t.co/FzubTt7A5c

