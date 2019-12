Την περασμένη Τετάρτη, παραμονή, δηλαδή, της Ημέρας των Ευχαριστιών, ένας αστυνομικός με μηχανή σταματάει έναν οδηγό, προκειμένου να τον γράψει, καθώς έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας.

Ξαφνικά, στο σημείο εμφανίζεται μια μεγάλη γαλοπούλα, άγνωστο από πού το έσκασε!

Ενώ, λοιπόν, ο αστυνομικός προσπαθεί να κόψει το πρόστιμο, το πουλί γίνεται επιθετικό προς αυτόν και όσο περνάει η ώρα, μάλιστα, ακόμη πιο άγριο!

Σε σημείο, πια, που ο αστυνομικός… σηκώνει τα χέρια ψηλά, κάνει μια απλή προειδοποίηση στον οδηγό και φεύγει.

Λογικά, ο οδηγός δεν θα φάει ξανά γαλοπούλα.

No Ticket Turkey helped out this speeding driver this Thanksgiving pic.twitter.com/V2E7BQo3ZN

— Livermore PD (@LivermorePolice) November 27, 2019