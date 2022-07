Εξερράγη το ηφαίστειο Sakurajima στην Ιαπωνία (βίντεο)

Το ηφαίστειο Sakurajima στο δυτικό μεγάλο νησί της Ιαπωνίας, Kyushu, εξερράγη γύρω στις 8:05 το βράδυ (2:05 το απόγευμα, ώρα Κύπρου) την Κυριακή, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Υπήρξαν αναφορές για βροχή ηφαιστιακών πετρωμάτων σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων από το ηφαίστειο, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση NHK. Το επίπεδο συναγερμού έκρηξης έχει αυξηθεί στο 5, το υψηλότερο, με ορισμένες περιοχές να συμβουλεύονται να εκκενωθούν, ανέφερε το NHK.

Το Sakurajima είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και οι εκρήξεις διαφορετικών επιπέδων λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 εκτόξευσε στάχτη σε ύψος 5,5 χλμ.

Βίντεο με πλάνα από την έκρηξη της Κυριακής έδειξαν μια κόκκινη μάζα που ρέει στη μια πλευρά του ηφαιστείου, με κόκκινα κομμάτια λάβας να εκτοξεύονται ενώ ο καπνός, που δύσκολα φαίνεται στο σκοτάδι, φουντώνει.

Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης της Kagoshima βρίσκεται απέναντι από τον κόλπο από το ηφαίστειο, αλλά αρκετές κατοικημένες περιοχές σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από τον κρατήρα ενδέχεται να διαταχθούν να εκκενωθούν, ανέφερε το NHK.

Αξιωματούχοι στο γραφείο του Πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα συγκέντρωναν πληροφορίες για την κατάσταση, πρόσθεσε.

JUST IN – Japan raises alert for the #Sakurajima stratovolcano to level 5 on a 5-point scale for the first time following a previous eruption. Evacuations ordered.pic.twitter.com/ccnw06Yezi

— Disclose.tv (@disclosetv) July 24, 2022