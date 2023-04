Ευγνωμοσύνη Γαλλίας για την απομάκρυνση πολιτών της από Σουδάν μέσω Κύπρου

Ευγνωμοσύνη προς τις κυπριακές αρχές και το Ηνωμένο Βασίλειο για την ομαλή απομάκρυνση Γάλλων πολιτών από το Σουδάν, μέσω Κύπρου, εκφράζει η γαλλική πρεσβεία στη Λευκωσία, με ανάρτησή της στο Twitter.

«Είμαστε ευγνώμονες στις κυπριακές αρχές – Υπουργείο Εξωτερικών και Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας – και στους εταίρους μας από το Ηνωμένο Βασίλειο – Ύπατη Αρμοστεία ΗΒ στην Κύπρο και βρετανικές δυνάμεις στην Κύπρο – για την ομαλή εκκένωση Γάλλων πολιτών από το Σουδάν μέσω Κύπρου», αναφέρει η γαλλική πρεσβεία στην ανάρτησή της στο Twitter.

Προσθέτει πως υπάρχει «συντονισμός και συμπληρωματικότητα με τις γαλλικές προσπάθειες εκκένωσης πολιτών από πέραν των 40 χωρών».

We are thankful to the Cypriot authorities @CyprusMFA @CyprusJRCC & our UK partners @UKinCyprus @bfcyprus for the smooth evacuation from Sudan of French citizens through #Cyprus. Coordination & complementarity with efforts evacuating citizens from 40+ countries. pic.twitter.com/tUmWmdtxAT

— France à Chypre (@FranceaChypre) April 28, 2023