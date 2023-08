Ευρωπαϊκή Αριστερά: Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία πρέπει να σεβαστούν την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Καταδικάζουμε την επίθεση κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ από τουρκικές δυνάμεις κατοχής στην ουδέτερη ζώνη στην Πύλα αναφέρει σε tweet/x η Ευρωπαϊκή Αριστερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η βία και οι απειλές κατά του προσωπικού του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρό έγκλημα και ευθύνη βαρύνει τη δύναμη κατοχής και το κατοχικό καθεστώς.

Είναι καταδικαστέα & απαράδεκτη η προσπάθεια των κατοχικών αρχών να παραβιάσουν το status quo καταλαμβάνοντας μέρος της νεκρής ζώνης στην Πύλα. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία πρέπει να σεβαστούν την αποστολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στο πλαίσιο της εντολής της.»

We condemn the attack on UN peacekeepers by Turkish occupying forces in the buffer zone in Pyla.

Violence & threats against UN personnel constitute a serious crime & responsibility lies with the occupying force and the occupation regime. pic.twitter.com/4T64bIvnsH

— The Left in the European Parliament (@Left_EU) August 19, 2023