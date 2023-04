Ευρωπαϊκή Αριστερά: Υπερασπίσου τις γυναίκες που αγωνίζονται για τις γυναίκες

Στις 14 Μαρτίου 2023, στην Πολωνία, η Justyna Wydrzyńska, υπερασπίστρια των δικαιωµάτων των γυναικών, καταδικάστηκε σε οκτώ µήνες κοινωφελούς εργασίας επειδή βοήθησε µια γυναίκα που είχε ανάγκη να κάνει έκτρωση.

Η Justyna είναι µέλος της Abortion Dream Team, µιας οργάνωσης για τα δικαιώµατα στην άµβλωση. Το 2020 βοήθησε µια γυναίκα που βρισκόταν σε µια κακοποιητική σχέση να αποκτήσει πρόσβαση σε χάπια άµβλωσης. Ο σύζυγος της γυναίκας κατάσχεσε τα χάπια και κατήγγειλε την Justyna στην Αστυνοµία.

Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση στην Ευρώπη όπου µια υπέρµαχος των δικαιωµάτων της άµβλωσης καταδικάστηκε, επειδή βοήθησε µια γυναίκα να αποκτήσει πρόσβαση σε χάπια άµβλωσης. Η καταδίκη της Justyna δηµιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούµενο τόσο στην ΕΕ όσο και πέραν από αυτήν.

Η ευρωβουλευτής της Αριστεράς María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos, Ισπανία) είπε: «Η καταδίκη της Justyna στην Πολωνία, επειδή βοήθησε µια γυναίκα να έχει πρόσβαση στο δικαίωµά της στην άµβλωση, αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και µια κυνική προσπάθεια να σταµατήσουν οι γυναίκες να βοηθούν τις γυναίκες που έχουν ανάγκη. Η πλήρης υποστήριξή µας πηγαίνει στην Justyna και σε όλες εκείνες τις γενναίες γυναίκες που θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να υπερασπιστούν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα. Η άµβλωση πρέπει να αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα στην ΕΕ και θα εργαστούµε σκληρά για να το πετύχουµε».

Η πρόταση αυτή θέτει σε κίνδυνο το έργο των υπερασπιστών της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωµάτων. Θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των γυναικών που χρειάζεται να προβούν σε άµβλωση.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το All of Us, το διακοµµατικό και υπέρ των επιλογών δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Justyna Wydrzyńska είπε: «Άκουσα ότι είµαι ένοχη επειδή βοήθησα ένα άλλο άτοµο να κάνει έκτρωση. ∆εν νιώθω ένοχη. Ξέρω ότι έκανα το σωστό. Θα εξακολουθήσω να υποστηρίζω άλλες γυναίκες, δεν φοβάµαι την ετυµηγορία».

Η Wydrzyńska είναι µόνο µία από τις πολλές Πολωνές που αντιµετωπίζουν αγωγές επειδή υπερασπίζονται τα δικαιώµατα στην άµβλωση. Η Πολωνία έχει έναν από τους πιο περιοριστικούς νόµους περί αµβλώσεων στην ΕΕ. Η de facto απαγόρευση των αµβλώσεων που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2020 υπήρξε καταστροφική για τις γυναίκες που ζητούν άµβλωση στην Πολωνία και για όσους υπερασπίζονται τα δικαιώµατά τους.

Η Marta Lempart, συνήγορος και ιδρύτρια της All-Poland Women’s Strike, εξήγησε: «Το πιο επικίνδυνο πράγµα στην Πολωνία είναι ο διαχωρισµός των δικαιωµάτων των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από τον “πυρήνα της δηµοκρατίας”. Εµείς θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για νόµιµες αµβλώσεις, αλλά αυτό που χρειαζόµαστε είναι η φωνή της ΕΕ για να γίνει αυτό ζήτηµα κράτους δικαίου και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Η απαγόρευση έχει θανατηφόρες συνέπειες. Μέχρι σήµερα, τουλάχιστον έξι γυναίκες έχουν πεθάνει µετά από άρνηση περίθαλψης για την άµβλωση στην Πολωνία. Η άρνηση πρόσβασης στην άµβλωση είναι µια µορφή βίας κατά των γυναικών. Η δωρεάν, ασφαλής και νόµιµη άµβλωση πρέπει να είναι διαθέσιµη σε όλες τις γυναίκες στην ΕΕ. Καθώς η απόφαση αυτή θα έχει πιθανότατα ψυχρό αντίκτυπο σε όλους όσοι προσπαθούν να βοηθήσουν τις γυναίκες, η ΕΕ πρέπει να δράσει για να υπερασπιστεί τις γυναίκες που αγωνίζονται για τις γυναίκες.

Όλα τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίσουν και να αναγνωρίσουν τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώµατα των γυναικών, στηρίζοντας τόσο την πρόσβαση κάθε γυναίκας στις µεθόδους αντισύλληψης και στην τεχνητή διακοπή κύησης, όσο και σε υψηλού επιπέδου φροντίδα υγείας που αφορά την εγκυµοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, αλλά και την ιατρικά υποβοηθούµενη αναπαραγωγή.

Στην περίπτωση της Κύπρου, παρόλο που η άµβλωση είναι νόµιµη εδώ και µερικά χρόνια, η κοινωνία θεωρεί την επιλογή µίας γυναίκας να διακόψει την κύηση ως θέµα ταµπού. Το ταµπού συντηρεί η απουσία πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα την κοινωνική απόρριψη της άµβλωσης και των γυναικών που προχωρούν σε διακοπή της κύησης.

Και µόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για τις αµβλώσεις στη χώρα µας είναι ενδεικτικό. Στην έλλειψη αυτή συντείνει και το γεγονός ότι δεν µπορεί να γίνει διακοπή της κύησης µέσω του ΓεΣΥ παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η έλλειψη στοιχείων δεν επιτρέπει, ως αποτέλεσµα, στο κράτος να σχεδιάσει και να εφαρµόσει ολοκληρωµένες και στοχευµένες πολιτικές.

Πάγια θέση της ΠΟΓΟ είναι πως όλες οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωµα και την πρόσβαση σε ασφαλή, ποιοτική φροντίδα υγείας και η ελεύθερη επιλογή να αποφασίζουν οι ίδιες για το σώµα τους.

Η ΠΟΓΟ θα συνεχίσει να διεκδικεί τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στις οποίες έχουν πρόσβαση οι γυναίκες και τη διασφάλιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωµάτων. Σε αυτό το πλαίσιο ως ΠΟΓΟ πιστεύουµε πως πρέπει να ενταθούν οι εκστρατείες ενηµέρωσης σε σχέση µε τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών, περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ενόψει κύησης και άµβλωσης.

∆ιεκδικούµε τη δηµιουργία συµβουλευτικών κέντρων που θα στελεχώνονται από εξειδικευµένο προσωπικό για παροχή στήριξης τόσο στις γυναίκες που προχωρούν σε διακοπή της κύησης, στις εγκύους όσο και στις λεχώνες.

Επίσης, θα πρέπει να προωθηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την αγωγή υγείας του µητρικού θηλασµού, η οποία θα αρχίζει από την προδηµοτική και δηµοτική εκπαίδευση.

Θα πρέπει να αναβαθµιστεί άµεσα το µάθηµα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία και να επεκταθεί η εφαρµογή του σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.

Θα πρέπει να υπάρξει δωρεάν παροχή του τεστ Παπανικολάου µέσω του ΓεΣΥ κάθε χρόνο. Επιπλέον, θα πρέπει η Πολιτεία να υλοποιήσει την Εθνική Στρατηγική για το Φυσιολογικό Τοκετό µε στόχο τη µείωση των καισαρικών τοµών και προώθηση του µητρικού θηλασµού.

Επιτακτική ανάγκη είναι η ύπαρξη καθολικής πρόσβασης σε µαστογραφία µέσω του ΓεΣΥ. Να υπάρξει επέκταση του εµβολιασµού για τον ιό HPV σε µικρότερες ηλικίες κοριτσιών και επέκταση της εφαρµογής του και στα αγόρια. Εν γένει θα πρέπει το κράτος να παρέχει ουσιαστική στήριξη των νοσηλευτηρίων, του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.