Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Φράνσις Ουζόχο, μέσω της οποίας στέλνει το μήνυμα ο καθένας από εμάς να παραμείνει στο σπίτι του, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και μήνυμα… τίτλου.

We’re all going through tough times now but let’s be strong and stay home for the people we love.

the storm will pass and we will be champions 🍀☘️💚

Cyprus will be green @omonoiafootball

STAYHOME

IN CHRIST ALONE