Facing the Challenge – 2021: Ανακοίνωση Συνεργασίας για Διάσωση του Κυπριακού Ξενοδοχειακού Τομέα

Οι εταιρείες APC Audit Tax Advisory Ltd και CITR Cyprus Ltd ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με τίτλο: Facing the Challenge – 2021. Στόχος είναι η βοήθεια των πολύπαθων Κυπριακών Ξενοδοχείων να αναπροσαρμοστούν, επιβιώσουν και τέλος να ξεπεράσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού.

Η APC είναι μια εταιρεία με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον κυπριακό επιχειρηματικό τομέα και ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης που εκτείνεται από ελεγκτικές, λογιστικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, έως και αναδιάρθρωση/διάσωση εταιρειών και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρειών και ρίσκων (management and risk management consulting).

Η CITR Cyprus είναι η κυπριακή θυγατρική εταιρεία της CITR Romania. Η CITR Romania είναι ηγέτης στον τομέα υπηρεσιών αναδιάρθρωσης στη Ρουμανία με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις υπηρεσίες αφερεγγυότητας, και την αναδιάρθρωση και διαχείριση κρίσεων, σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων και οικονομιών. Έχουν μακρά ιστορία στην επιτυχή αναδιάρθρωση πολυάριθμων οργανισμών μεγάλου και μεσαίου μεγέθους και στην επιτυχή διάσωση αναξιοπαθούντων εταιρειών από την πτώχευση.

Οι δύο εταιρείες αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στους Κύπριους Ξενοδόχους, εξοπλίζοντάς τους έτσι με τα κατάλληλα όπλα για τη σωστή διαχείριση της εξελισσόμενης πανδημίας και την ενδυνάμωση/αναδιάρθρωση των Οργανισμών τους με τελικό στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία και την υγιή ανάπτυξη.

Το πρώτο μήνυμα που θέλουν να περάσουν στον Ξενοδοχειακό τομέα είναι ότι η ώρα για δράση, είναι τώρα. Η εξέλιξη της πανδημίας έχει πια καταστήσει ξεκάθαρο ότι όσες επιχειρήσεις δεν ενεργήσουν άμεσα, θα αντιμετωπίσουν, στο εγγύς μέλλον, προβλήματα ρευστότητας που ενδέχεται τελικά να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα και πτώχευση.

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στο πιο πάνω συμπέρασμα, και περιλαμβάνουν την επικείμενη άρση του μορατόριουμ της αναβολής δανειακών δόσεων από τις τράπεζες (και την πιθανή απροθυμία επέκτασης του), την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας σε Κύπρο και Ευρώπη, και την δυσμενή κατάσταση των δημοσιονομικών του κράτους, γεγονός που δυσχεραίνει τις προοπτικές για ουσιαστική κρατική βοήθεια του τομέα.

Οι δύο εταιρείες διαμόρφωσαν τον οδηγό “Facing the Challenge – 2021 : Building a Rescue Culture ”, ο οποίος εμπεριέχει συμβουλές για καλύτερη διαχείριση της πανδημίας, και που προσφέρουν δωρεάν σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του Ξενοδοχειακού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στις:

APC Audit Tax Advisory: [email protected] +357 22 445004

CITR Cyprus: [email protected] +357 22 027621