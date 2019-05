Μπορεί ο ίδιος να μην ταξίδεψε στο Μπακού για τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι, ωστόσο το θέμα του συνεχίζει να απασχολεί!

Ο λόγος για τον Χενρίκ Μχιταριάν που δεν θα παίξει στο Μπακού εξαιτίας διπλωματικών ζητημάτων, και κατ’ επέκταση δύο οπαδούς της Άρσεναλ, που λίγο έλειψε να βρουν τον μπελά τους επειδή φορούσαν φανέλες της ομάδας με το όνομα του Αρμένιου!

Η… φαρσοκωμωδία με τον τελικό στο Αζερμπαϊτζάν δεν έχει προηγούμενο και όπως όλα δείχνουν δεν θα έχει τέλος μέχρι να τα μαζέψουν ομάδες και όσοι οπαδοί βρήκαν το θάρρος να κάνουν ένα τόσο δύσκολο ταξίδι για το δεύτερο πιο σημαντικό ευρωπαϊκό τρόπαιο σε διασυλλογικό επίπεδο.

Η συνεχής ένταση ανάμεσα σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία οδήγησε τον Μχιταριάν να πάρει την απόφαση να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή, έχοντας ήδη προκαλέσει θέμα άθελά του, και όπως δείχνει πρόσφατο βίντεο από το Μπακού πήρε την σωστή επιλογή. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τις εικόνες, δύο οπαδοί της Άρσεναλ δέχθηκαν προσωρινό έλεγχο από αστυνομικό, με μοναδικό λόγο ότι οι φανέλες τους έφεραν το όνομα του Αρμένιου.

Ευτυχώς για τους ίδιους, η φωνή στην άλλη άκρη του ασύρματου έδωσε οδηγία να μην τραβηχτεί παραπάνω το θέμα και έτσι οι δύο άνδρες απομακρύνθηκαν χωρίς κυρώσεις από τους δύο -εν τέλει- αστυνομικούς που τους πλησίασαν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Mkhitaryan fans are feeling the long arm of the law in Baku ahead of the Europa League final…. 😁.#Mkhitaryan #Arsenal #EuropaLeague #Baku #Chelsea #aubameyang pic.twitter.com/a1CIuXOo9L

— sntv (@sntvstory) 28 Μαΐου 2019