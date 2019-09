Με την ανακοίνωση των νικητών και το θρίαμβο του Τζόκερ (Joker) που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα ολοκληρώθηκε το 76ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Το Τζόκερ του Τοντ Φίλιπς κατακτά έτσι όχι μόνο τους κριτικούς, αλλά και το Φεστιβάλ Βενετίας και θεωρείται δεδομένο πως είναι πλέον σε οσκαρική τροχιά.

#BiennaleCinema2019 #Venezia76

LEONE D’ORO per il miglior film / GOLDEN LION for Best Film a / to:

Joker di/by Todd Phillips (USA) pic.twitter.com/46Fod6tZMe

— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019