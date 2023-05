Φινλανδία: Τρομακτική κατάρρευση πεζογέφυρας – Τουλάχιστον 27 τραυματίες μεταξύ αυτών πολλά παιδιά

Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου στη Φινλανδία, που βρίσκεται κοντά στο Ελσίνκι, ανακοίνωσε η νοσοκομειακή αρχή της φινλανδικής πρωτεύουσας.

Όπως επεσήμανε η υπηρεσία διασώσεων της περιοχής του Ελσίνκι, περίπου 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση της πεζογέφυρας, στην πλειονότητά τους μαθητές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν κυρίως με σπασμένα άκρα σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης.

27 injured in Espoo city of #Finland, mostly children, as footbridge collapses pic.twitter.com/5of36obGUE

— RRN.world (@RRN_breaking) May 11, 2023