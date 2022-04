Φον ντερ Λάιεν: Βουλγαρία και Πολωνία λαμβάνουν ήδη αέριο από τις γειτονικές τους χώρες

Δεν μας κάνει εντύπωση ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο για να μας εκβιάσει, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, μιλώντας έπειτα από σύσκεψη για την ενεργειακή κρίση.

It comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to blackmail us.

This is something the @EU_Commission has been preparing for, with Member States and international partners.

Our response will be immediate, united and coordinated.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022