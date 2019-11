Τις πληγές της μετράει η Αλβανία η οποία χτυπήθηκε τα ξημερώματα από τον ισχυρό σεισμό 6,4 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φθάσει ήδη τους 16, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 600, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 3 πολύ σοβαρά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης των δεκάδων εγκλωβισμένων και η αγωνία για την τύχη τους μεγαλώνει με κάθε ώρα που περνά.

Ο πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα από τις πρώτες κιόλας στιγμές βρέθηκε κοντά στους σεισμόπληκτους πολίτες και σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η Αλβανία επλήγη από ένα «κύμα» σεισμών, που όμοιό του δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν.

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζουν τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με τις διασώσεις ανθρώπουν που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που δείχνουν διασώστες να ανασύρουν μέσα από συντρίμμια πολυκατοικίας ένα μικρό παιδί που ξεσπά σε κλάμματα.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών που διακομίζονται στα νοσοκομεία, ενώ πληροφορίες μιλούν για εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτηρίων που καταστράφηκαν στο Δυρράχιο, κυρίως, και στα Τίρανα.

