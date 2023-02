Φονικός σεισμός στην Τουρκία: Πάνω από 2300 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία, φόβοι για περισσότερους

Τους 2.300 έφτασαν, πλέον, οι νεκροί στην Τουρκία και τη Συρία, από τον σεισμό-«τέρας» των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία σήμερα και έγινε αισθητός ως την Αίγυπτο και το Ιράκ.

Σύμφωνα με τα ενημερωμένα στοιχεία, 1.498 είναι οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τουρκία και 802 στη Συρία.

Σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία υπηρεσιών διάσωσης της Τουρκίας, μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουν τουλάχιστον 7.634 τραυματίες και 2.834 κτίρια έχουν καταστραφεί.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 120 μετασεισμοί.

The impact of the massive #earthquake in the streets of Gaziantep, southern Turkey.

Update- 1006 Killed & 5590 injured.#deprem #Idlib #Syria #DEPREMOLDU #TurkeyEarthquake #Turkey pic.twitter.com/n4ejuCz28l

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023