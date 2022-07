Φονικός σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες και μεγάλες καταστροφές

Πολύ ισχυρός σεισμός 7 βαθμών έπληξε σήμερα τις βόρειες Φιλιππίνες, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, τραυματίζοντας δεκάδες άλλους και σπέρνοντας πανικό στους κατοίκους, καθώς ταρακούνησε κτίρια ως την πρωτεύουσα Μανίλα, σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρό του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), η δόνηση καταγράφηκε στις 08:43 (τοπική ώρα· 03:43 ώρα Κύπρου) σε μικρό εστιακό βάθος, δέκα χιλιομέτρων, στην ορεινή επαρχία Άμπρα της μεγαλύτερης νήσου των Φιλιππίνων, της Λουζόν. Το USGS αναθεώρησε την εκτίμησή του για την ισχύ του σεισμού στους 7 βαθμούς, από 7,1 νωρίτερα.

Εικοσιπεντάχρονος εργάτης σκοτώθηκε όταν το τριώροφο ακίνητο όπου δούλευε κατέρρευσε στην πόλη Λα Τρινιδάδ, την πρωτεύουσα της επαρχία Μπενγκέτ, σύμφωνα με την αστυνομία. Άλλοι επτά εργάτες που βρίσκονταν εκεί βγήκαν σώοι. Ακόμη ένας θάνατος αναφέρθηκε στην επαρχία Άμπρα.

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτιρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο.

Άλλος αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι διακομίστηκαν αρκετοί τραυματίες σε νοσοκομεία, ενώ ένας βουλευτής δήλωσε πως ο σεισμός προκάλεσε «ζημιές σε αρκετά σπίτια και επιχειρήσεις».

Στη Βιγκάν Σίτι, στη γειτονική επαρχία Ιλόκος Σουρ, κτίρια της περιόδου της ισπανική αποικιοκρατικής κυριαρχίας (1565-1898) υπέστησαν ζημιές, όπως στο ιστορικό κωδωνοστάσιο της Μπαντάι, τουριστικού προορισμού.

Αναφέρθηκαν κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τον Μαρκ Τιμπάλ, εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, κανένα από τα φράγματα της περιοχής δεν υπέστη ζημιές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να ανοίξουν δρόμοι που έκλεισαν.

Αισθητός σε απόσταση 300 και πλέον χιλιομέτρων

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος έδωσε εντολή να σταλούν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης και βοήθεια στην επαρχία Άμπρα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του. Ο κ. Μάρκος θα μεταβεί αεροπορικώς εντός της ημέρας στην πληγείσα περιοχή, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας των Φιλιππίνων Τρίξι Κρους-Άνχελες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ουρανοξύστες κλυδωνίστηκαν στην πρωτεύουσα Μανίλα, 300 και πλέον χιλιόμετρα νότια από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης. Το αρχιπέλαγος πλήττεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Ο σημερινός ήταν ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και αρκετά χρόνια.

Region 1 tour guide Arlene Alegre Gajeton shows some damaged structures within the UNESCO World Heritage site in Vigan, Ilocos Sur after the magnitude 7.3 earthquake. #EarthquakePH @cnnphilippines pic.twitter.com/XrWdBlcn4A

— Stanley Buenafe Gajete (@stanleygajete) July 27, 2022