Τέσσερα κτίρια της στρατιωτική βάσης Αΐν αλ Άσαντ φέρεται να έχουν υποστεί φθορές από την ιρανική πυραυλική επίθεση σε αμερικανικούς στόχους στο Ιράκ.

Δορυφορικές φωτογραφίες από τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ, έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο «CNN».

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα προέρχονται από την αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ, η οποία αποτέλεσε έναν εκ των δύο στόχων των ιρανικών πυραύλων.

Συνολικά τέσσερα κτίρια φέρεται να έχουν υποστεί φθορές και ζημιές, ενώ ένας εκ των διαδρόμων απογείωσης – προσγείωσης έχει πληγεί από ιρανικό πύραυλο.

CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops https://t.co/RG86yPEAUV pic.twitter.com/982U8C8blV

— CNN (@CNN) January 8, 2020