Επτά άνθρωποι συνελήφθησαν και τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν στη διάρκεια εφόδου που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε σπίτι στο Κολόμπο, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις βομβιστικές επιθέσεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα ξεπέρασε τους 200, ανέφεραν η αστυνομία και τοπικά ΜΜΕ.

Dear #SriLanka : Canada's PM @JustinTrudeau and his MPs have not sent a single tweet condemning #SriLankaBlasts /mourning w/u so far.

Appears that for JT & his govt, lives of Christians does not matter. #update : death toll 200+

#Christophobia Is Real! pic.twitter.com/864bLfcpwX — It's me Shabnam (@HamsedaCA) April 21, 2019

Ενας Κινέζος πολίτης σκοτώθηκε στη διάρκεια των επιθέσεων σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα, ανέφερε η κρατική εφημερίδα της Κίνας People`s Daily. Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε πως τέσσερις Κινέζοι πολίτες τραυματίστηκαν και η κατάστασή τους στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται είναι σταθερή.

Pray For Sri Lanka 🇱🇰 🙏

Deaths toll increase to 207 including 30 foreigners and over 400 injured following Suicide Bombs Blasts in churches and hotels in Sri Lanka- Police #LKA #SriLanka #EasterSundayAttacksLK #Colombo #PrayForSriLanka #EasterAttackSL pic.twitter.com/tsqj0gvG8c — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) April 21, 2019

Ενας Ολλανδός πολίτης σκοτώθηκε στις επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε εξάλλου ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Στεφ Μπλοκ. Ο Μπλοκ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις επιθέσεις. “Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, περιλαμβανομένου ενός Ολλανδού αυτή τη στιγμή”, είπε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών. Επίσης, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, δύο Τούρκοι πολίτες περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών από τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με το Anadolu, οι δύο Τούρκοι ήταν μηχανικοί που εργάζονταν σε ένα έργο στη Σρι Λάνκα.

Your move @jacindaardern I expect you to be dressed as the Pope, ringing church bells across #NZ and praying in Latin in Parliament by noon. 165 dead. 400 wounded (35 from overseas) #SriLanka pic.twitter.com/55dD7zaTCc — Katie Hopkins (@KTHopkins) April 21, 2019

Εξάλλου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε στο τουίτερ “τις τρομερές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εκκλησιών και ξενοδοχείων” στη Σρι Λάνκα. “Ειλικρινή συλλυπητήρια από τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον λαό της Σρι Λάνκα”, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας “είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας!”.

What is happening this world! Horrifying and heartbreaking, Terrorism remains our number one global enemy. No one, nowhere is safe. Stay strong #SriLanka! #SriLankaBlastspic.twitter.com/g3kZTqQI5b — Laiba 👑 (@Hoorof_Heavan) April 21, 2019

​Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε “σθεναρά” τις “αποτρόπαιες πράξεις” και τις “τρομοκρατικές επιθέσεις” στη Σρι Λάνκα. Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγγελα Μέρκελ δήλωσε από την πλευρά της πως “το θρησκευτικό μίσος και η μισαλλοδοξία που επιδείχθηκαν με τρομερό τρόπο σήμερα δεν πρέπει να υπερισχύσουν”, μετά τις φονικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα.

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν, ανήμερα του εορτασμού του Πάσχα των Δυτικών, σε Εκκλησίες και ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Σρι Λάνκα, Κολόμπο. Ταυτόχρονα, εκφράζει τη συμπάθεια και τη συμπαράστασή της προς την τοπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, την κυβέρνηση και τον λαό της Σρι Λάνκα.

Ο Πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε σήμερα έκκληση για την εξεύρεση ειρηνικών λύσεων προκειμένου “τα όπλα να πάψουν να ματώνουν τη Λιβύη” και “να ενθαρρυνθεί η επιστροφή” των προσφύγων στη Συρία. Στην παραδοσιακή πασχαλινή λειτουργία την οποία ακολούθησε το αναστάσιμο μήνυμά του Urbi et Οrbi (Στην πόλη και στον κόσμο), ο ποντίφικας απηύθυνε εξάλλου έκκληση για “συμφιλίωση” στο Νότιο Σουδάν. Επίσης, εξέφρασε τη “θλίψη” του για τις φονικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, που βύθισαν στο πένθος την Κυριακή του Πάσχα.

Το ΥΠΕΞ παρακολουθεί την κατάσταση μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως παρακολουθεί την κατάσταση που προκλήθηκε από τις βομβιστικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα, σε επικοινωνία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Ανακοίνωσε ακόμη ότι με βάση την μέχρι τώρα πληροφόρηση, δεν υπάρχουν Κύπριοι πολίτες μεταξύ των θυμάτων.

Η επίσημη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας που έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση της Σρι Λάνκα είναι: 0094766230974.

Όπως αναφέρεται, παρακαλούνται οι Κύπριοι πολίτες που ευρίσκονται ή που προγραμματίζουν να ταξιδέψουν στη Σρι Λάνκα το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως παρακολουθούν τα διεθνή και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Για σκοπούς προξενικής αρωγής, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Νέο Δελχί. Η διεύθυνση, οι ώρες λειτουργίας και τα στοιχεία επικοινωνίας της Ύπατης Αρμοστείας στην Ινδία παρατίθενται πιο κάτω.

Πιο άμεσα, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες των οποίων η χώρα δεν έχει διπλωματική παρουσία στη Σρι Λάνκα, δύνανται να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε διπλωματική αποστολή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργεί στη χώρα. Πλήρης κατάλογος αποστολών των κρατών μελών ΕΕ εντοπίζεται στο σύνδεσμο:

https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/1829/travel-eu-sri-lanka_en

Γενικότερα, Κύπριοι πολίτες που προτίθενται να ταξιδέψουν ή διαμένουν στη Σρι Λάνκα, προτρέπονται όπως επικοινωνούν στα κάτωθι τηλέφωνα ή/και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.oikade.gov.cy για εγγραφή στο σύστημα εθελοντικής εγγραφής με τα στοιχεία Κυπρίων πολιτών.

Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Ινδίας

Διεύθυνση:

D- 64 Malcha Marg,

Chanakyapuri

Νέο Δελχί -110 021

Ινδία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: + 91 11 435 86 295, + 91 11 435 86 259

Τηλεομοιότυπο: + 91 11 26 11 11 60

Ηλεκτρ. Διεύθυνση.: delhihc@mfa.gov.cy

Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/highcomnewdelhi

Ώρες Γραφείου: (τοπική ώρα Ινδίας είναι 2.5 ώρες ενωρίτερα από ώρα Κύπρου)

09:00 – 17:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Λειτουργός Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (εκτός ωρών εργασίας):

Τηλέφωνο: +35799660129

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dutyofficer@mfa.gov.cy

Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

Τηλ.: +357 22801000 (24/7)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cycc@mfa.gov.cy

Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών

Τηλ.: +357 22651113 (ώρες εργασίας)