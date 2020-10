«Φούσκωμα τιμών» και «ξεφούσκωμα φόρων» για το σεΐχη φίλο του ΠτΔ

Ελέγχεται η πολιτογράφηση λόγω υπερτιμολόγησης ακινήτων, απώλειας φορολογικών εσόδων και υποψίας μίζας.

Με ταχύτητα χιονοστιβάδας τρέχουν οι εξελίξεις στην Κύπρο μετά τις αποκαλύψεις ότι το πρόγραμμα για τα «χρυσά» διαβατήρια ήταν διάτρητο εν τη γενέσει του, αφού πολιτογραφήθηκαν ακόμη και άτομα που βρίσκονταν υπό ποινική διερεύνηση. Οσα έχουν αποκαλυφθεί έως τώρα φαίνεται πως είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, αλλά ήταν αρκετά ώστε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφκοβιτς να δηλώσει την περασμένη Δευτέρα ότι ξεκινούν «διαδικασίες για παραβιάσεις». Μια απόφαση που φαντάζει δαμόκλειος σπάθη για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για τον πρόεδρό της Νίκο Αναστασιάδη.

Υπερτιμολόγηση και απώλεια εσόδων εκατομμυρίων ευρώ

Οπως αποκάλυψε το Documento την περασμένη Κυριακή, το σκάνδαλο φαίνεται ότι αγγίζει και τον ίδιο τον Ν. Αναστασιάδη. Κι αυτό γιατί το δικηγορικό γραφείο το οποίο ίδρυσε –πλέον βασικές μέτοχοι είναι οι δύο κόρες του– είναι από τους κύριους «παίκτες» στη διαδικασία της αίτησης πολιτογράφησης των ξένων επενδυτών. Ακόμη, ο δισεκατομμυριούχος και πρώην μέτοχος της τράπεζας Promsvyazbank Βίκτορ Πίτσουγκοφ έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα μολονότι ήταν ένας εξ αυτών που βρέθηκαν υπόλογοι στη ρωσική Δικαιοσύνη για υπεξαίρεση χρημάτων από την τράπεζα. Ολα αυτά ενώ η συγκεκριμένη τράπεζα στεγάζεται σε κτίριο στη Λεμεσό το οποίο κατασκευάστηκε από την Imperio Properties, η οποία ιδρύθηκε από τον Γιάννη Μισιρλή, σύζυγο της Ινώς Αναστασιάδη, κόρης του προέδρου της Κύπρου. Φαίνεται όμως ότι η εμπλοκή του Ν. Αναστασιάδη στην υπόθεση των «χρυσών» διαβατηρίων δεν σταματάει εκεί.

Ενα από τα «χρυσά» διαβατήρια δόθηκε στον σεΐχη της Σαουδικής Αραβίας Αμπντούλ Ραχμάν μπιν Χαλίντ μπιν Μαχφούζ (Abdul Rahman bin Khalid bin Mahfouz), φίλο του Ν. Αναστασιάδη. Ομως η πολιτογράφηση του σεΐχη και 36 μελών της οικογένειάς του δεν έπρεπε να είχε γίνει. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προκύπτει μεταξύ άλλων υπερτιμολόγηση εκατομμυρίων για τα ακίνητα που αγόρασαν στην Κύπρο ο σεΐχης και ακόμη πέντε συγγενικά του πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν μαζί του, απώλεια φορολογικών εσόδων 1 εκατ. ευρώ κι ενώ τίθεται ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να έλαβαν προμήθεια ντόπιοι επενδυτές, γεγονός που σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία καθιστά επιβεβλημένο τον περαιτέρω έλεγχο από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ). Ολα αυτά όμως δεν εμπόδισαν το υπουργικό συμβούλιο να εγκρίνει την πολιτογράφηση των έξι επίμαχων προσώπων.

Ταξίδια με το αεροσκάφος του φίλου σεΐχη

Προκειμένου να παραδεχτεί ο Ν. Αναστασιάδης ότι ο σεΐχης είναι φίλος του χρειάστηκε να ξεσπάσει σάλος έπειτα από ένα ταξίδι του στις Σεϋχέλλες το 2018 και ακόμη ένα στη Νέα Υόρκη το 2019. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο ταξιδιών είναι ότι έγιναν με αεροπλάνο της εταιρείας Jetstream Aviation Inc που ανήκει στον σεΐχη Αμπντούλ Ραχμάν Μαχφούζ. Υστερα από σχετικό ερώτημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ο Ν. Αναστασιάδης απάντησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εξοικονομήσει συνολικά 592.099 ευρώ από ταξίδια που έχει κάνει με αεροπλάνο της Jetstream Aviation Inc. Είναι ενδεικτικό ότι για το ταξίδι στη Νέα Υόρκη η εταιρεία υπέβαλε πρόταση στον σχετικό διαγωνισμό ύψους 60.000 ευρώ, ενώ οι άλλες δύο εταιρείες που συμμετείχαν έκαναν προσφορά 330.000 και 360.000 ευρώ αντίστοιχα, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τον λόγο που η εταιρεία του σεΐχη πρόσφερε τόσο χαμηλή τιμή.

Σχετικά με το ταξίδι στις Σεϋχέλλες τον Αύγουστο του 2018, από το οποίο οι ελεγκτές εντόπισαν φωτογραφίες της οικογένειας Αναστασιάδη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι λόγω των φιλικών σχέσεων που διατηρεί ο σεΐχης μαζί του του πρότεινε προς αποφυγή των εμπορικών πτήσεων μέσω τρίτων χωρών τη διευθέτηση μετάβασης του ίδιου και της οικογένειάς του κατά την ημέρα αναχώρησης του αεροσκάφους για Σεϋχέλλες.

«Η αίτηση θα έπρεπε να είχε απορριφθεί»

Η υπόθεση γέννησε ερωτήματα σχετικά με το εάν ακόμη ένα ταξίδι που φέρεται να πραγματοποίησε το καλοκαίρι του 2015 η οικογένεια Αναστασιάδη στις Σεϋχέλλες έγινε με αεροσκάφος που παραχώρησε ο σεΐχης. Συνεργάτες του Κύπριου προέδρου το διέψευσαν κατηγορηματικά, καταδεικνύοντας ότι το διάστημα από την πολιτογράφηση έως τον Αύγουστο του 2018 ήταν αρκετό για την εδραίωση της φιλίας των δύο αντρών. Πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Πολίτης, «με αεροσκάφος ιδιοκτησίας του κ. Mahfouz… ταξίδεψε ο κ. Αναστασιάδης και το καλοκαίρι του 2015, λίγους μήνες μετά την πολιτογράφηση του σεΐχη και κατά την πρώτη του θητεία. Το ταξίδι αυτό έγινε στο πλαίσιο των θερινών διακοπών του κ. Αναστασιάδη και της οικογένειάς του και είχε δημοσιοποιηθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδώσει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Νίκος Αναστασιάδης γνώρισε τον σεΐχη σε εκδήλωση του CIPA αφότου ο τελευταίος πολιτογραφήθηκε το 2015. Σύμφωνα όμως με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΙΓΜΑ στις 26 Ιουνίου του 2014, ο σεΐχης Αμπντούλ Ραχμάν Μαχφούζ επισκέφθηκε τότε την Κύπρο, δηλώνοντας μάλιστα σε τηλεοπτικό συνεργείο ότι «θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν μαζί μου αυτές τις μέρες για την υπέροχη φιλοξενία: τον αρχιεπίσκοπο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι υπέροχοι άνθρωποι, πέρασα πολύ ωραία μαζί τους. Συζήτησα ευκαιρίες που υπάρχουν σε όλη την Κύπρο και είδα πολλά που μπορούμε να κάνουμε».

Όπως προκύπτει από άλλη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που συντάχτηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020, ο Αμπντούλ Ραχμάν Μαχφούζ μαζί με δύο από τα αδέρφια του αιτήθηκε πολιτογράφηση μέσω δικηγορικού γραφείου στις 19 Μαρτίου 2014. Τελικά η πολιτογράφηση εγκρίθηκε «συλλογικά για τα τρία αδέρφια και τρία άλλα πρόσωπα, δηλαδή συνολικά για έξι πρόσωπα», ενώ υπηκοότητα παραχωρήθηκε και «σε 36 μέλη των οικογενειών τους (συζύγους και τέκνα), 19 από τα οποία ήταν μέλη της οικογένειας των τριών αδερφών».

Όλες οι αγορές ακινήτων που έκαναν τα έξι επίμαχα πρόσωπα προκειμένου να πολιτογραφηθούν «έγιναν μέσω εταιρειών που ελέγχονταν από κοινού από τους έξι αιτούντες», παρ’ όλα αυτά «θα έπρεπε να υπάρχει νομικά δεσμευτικός καθορισμός της κατοικίας που θα ανήκε στον καθένα». Το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου όμως «εξέφρασε την άποψη ότι αυτό το σημείο δεν ήταν ουσιώδες». Σύμφωνα με την έκθεση όμως «βασικό στοιχείο όλων των σχεδίων πολιτογραφήσεων ήταν ανέκαθεν η κατοχή πολυτελούς κατοικίας από τον κάθε αιτητή, ως στοιχείο σύνδεσής του με την Κύπρο και όχι ως συστατικό της επένδυσής του». Ως εκ τούτου, η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι «η έγκριση της αίτησης δεν ήταν σύμφωνη με τα κριτήρια που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξέτασής της και συνεπώς… θα έπρεπε να είχε απορριφθεί».

Η έπαυλη και… οι γείτονες

Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό μεμπτό σημείο στην πολιτογράφηση των έξι προσώπων. Προκειμένου να εκπληρώσουν το κριτήριο των επενδύσεων τα έξι πρόσωπα προέβησαν σε επενδύσεις «μέσω εταιρειών, τις οποίες ήλεγχαν από κοινού μέσω της μητρικής εταιρείας Su Holding Ltd που τους άνηκε μέσω καταπιστεύματος ισάξιο, ένα έκτο έκαστος στις ακόλουθες επενδύσεις συνολικού ύψους 19.806.723 ευρώ». Μια από αυτές τις επενδύσεις αφορούσε την αγορά του «100% των μετοχών της εταιρείας Mrv. Ltd η οποία κατείχε γη (τεμ. 156 και τεμ. 157) και γη με πολυτελή έπαυλη (τεμ. 158) στην επαρχία Λεμεσού από την εταιρεία Ah. Holdings Ltd, έναντι του ποσού των 7,5 εκατ. ευρώ (ημερομηνία συμβολαίου 2.10.2014)».

Δεδομένου ότι η αγορά των τριών ακινήτων από την οικογένεια του σεΐχη αφορά εξαγορά εταιρείας, αν η επίμαχη πράξη «γινόταν μέσω του Κτηματολογίου, τότε θα έπρεπε να καταβάλλονταν μεταβιβαστικά τέλη επί της αξίας ακινήτων που είχε δηλωθεί στο υπουργείο Εσωτερικών ως ίση με 7,5 εκατομμύρια ευρώ». Κάτι τέτοιο όμως θα οδηγούσε σε «προφανή» δυσκολία, «τη στιγμή που η έπαυλη (σε γη εμβαδού 2.366 τ.μ.) αγοράστηκε λίγες ημέρες προηγουμένως προς 1.622.420 ευρώ και η εφαπτόμενη γη όχι μόνο ήταν μικρότερου εμβαδού (1.684 τ.μ.), αλλά επιπλέον με βάση την αξία γενικής εκτίμησης την 1.1.2013 ήταν ίση με 700.400 ευρώ, να παρουσιαστούν στο Κτηματολόγιο ως έχοντα όλα μαζί συνολική αξία ίση με 7,5 εκατομμύρια ευρώ».

«Φούσκωμα τιμών» και… ξεφούσκωμα φόρων

Η Ελεγκτική Υπηρεσία απέστειλε σχετικό ερώτημα προς το υπουργείο Οικονομικών αναφέροντας ότι «η συγκεκριμένη αγοραπωλησία μετοχών δεν συνιστούσε υγιή συναλλαγή σε όρους αγοράς». Το υπουργείο Οικονομικών απάντησε ότι το θέμα της εκτίμησης δεν αποτελούσε τότε ένα από τα κριτήρια.

Κι όλα αυτά ενώ «στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την αποδοχή της αίτησης, έστω και αν ήταν προφανές ότι υπήρχε υπερτιμολόγηση (“φούσκωμα”) των τιμών, το δημόσιο απώλεσε φόρους και τέλη της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ». Κάτι που ουδόλως επηρέασε την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με την πολιτογράφηση των έξι επίμαχων προσώπων.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, επικαλούμενο οδηγίες του γενικού διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών, απάντησε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι «σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επένδυση σε ακίνητο, αντί να παρουσιάζεται ως απευθείας αγορά ακινήτου, παρουσιάζεται ως αγορά μετοχών εταιρείας η οποία έχει ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το συγκεκριμένο ακίνητο, η πρακτική αυτή να γίνεται αποδεκτή στο στάδιο της πολιτογράφησης».

Και μπορεί σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία η «συγκεκριμένη χαλάρωση στα κριτήρια» να μην έγινε «ειδικά για την υπό εξέταση περίπτωση πολιτογράφησης των 6 επενδυτών», όμως «το Υπουργείο Οικονομικών εφάρμοσε κριτήρια που δεν είχαν την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και, λόγω των ενεργειών του, υπήρξε απώλεια φορολογικών εσόδων της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ». Ως αποτέλεσμα, «η αίτηση για πολιτογράφηση θα έπρεπε να είχε απορριφθεί και για αυτό τον επιπρόσθετο λόγο».

Αγοραπωλησίες και… υπερβάσεις

Η υπόθεση όμως δεν σταματάει εκεί. Μολονότι η δηλωθείσα αξία αγοράς της ακίνητης ιδιοκτησίας της Mrv. Ltd ανήλθε σε 7.500.000 ευρώ, σύμφωνα με καταστάσεις του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την 1η Ιανουαρίου 2013 ανερχόταν σε 2.741.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2018 σε 2.865.900 ευρώ. Μάλιστα ενώ η συνολική δηλωθείσα αξία αγοράς όλων των ακινήτων ανερχόταν σε 19.806.723 ευρώ, οι καταστάσεις του τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική εικόνα: η συνολική αξία της γενικής εκτίμησης όλων των ακινήτων ανερχόταν την 1η Ιανουαρίου 2013 σε 9.397.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 2018 σε 9.101.900 ευρώ.

Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι η Mrv. Ltd ήταν αρχικά ιδιοκτήτρια των τεμαχίων γης 156 και 157, με συνολική αξία γενικής εκτίμησης την 1η Ιανουαρίου 2013 «ίση με 700.400 ευρώ», αλλά «πωλήθηκε στην Ah. Holdings Ltd για 1,9 εκατομμύριο ευρώ στις 13.2.2014». Λίγους μήνες μετά, στις 3 Οκτωβρίου 2014, η ίδια εταιρεία «αγόρασε από τον μέτοχο της εταιρείας Ah Holdings Ltd και τη σύζυγό του συγκεκριμένη έπαυλη (σ.σ.: κτίστηκε το 1999) με αξία γενικής εκτίμησης, την 1η Ιανουαρίου του 2013, 2.040.600 ευρώ (οι οποίοι την απέκτησαν από προηγούμενο μέτοχο της εταιρείας Mrv. Ltd για 1,5 εκατομμύριο ευρώ), για το ποσό του 1,6 εκατ. ευρώ».

Στη συνέχεια η Mrv. Ltd «με τα 3 πιο πάνω ακίνητά της αγοράστηκε από την εταιρεία Plm Ltd (100% θυγατρική εταιρεία της Su Holding Ltd) έναντι ποσού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ στις 2 Οκτωβρίου του 2014». Σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Mrv. Ltd, τα περιουσιακά της στοιχεία ανέρχονται σε 7,5 εκατ. ευρώ και αποτελούνται από τα τεμάχια 156 και 157, συνολικής αξίας 256.290 ευρώ (τιμή κόστους), το τεμάχιο αρ. 158 με κτίριο αξίας 1.751.586 ευρώ (τιμή κόστους) και επανεκτίμηση σε τιμές αγοράς της συνολικής ακίνητης ιδιοκτησίας κατά ποσό ίσο με 5.492.124 ευρώ. Στην ίδια κατάσταση παρουσιάζεται δάνειο πληρωτέο προς τους μετόχους αξίας 2.039.644 ευρώ.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, το τμήμα Φορολογίας αποδέχτηκε ότι η αγοραία αξία των τριών επίμαχων ακινήτων της εταιρείας κατά την ημερομηνία διάθεσης των μετοχών της «ήταν ίση με 5.466.474 ευρώ, ποσό το οποίο δήλωσε η ίδια η εταιρεία και το οποίο ήταν μεγαλύτερο από την αξία γενικής εκτίμησης την 1η/1ου/2013 που ήταν τότε διαθέσιμη». Την ίδια στιγμή όμως η εταιρεία δήλωσε στο υπουργείο Εσωτερικών για σκοπούς πολιτογράφησης ότι η αγοραία αξία των ακινήτων της ήταν 7,5 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία προκύπτει «θέμα ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή και άλλων αδικημάτων, ανάλογα με το ποιο εκ των δύο ποσών δεν ήταν αληθές». Το τμήμα Φορολογίας προέβη σε επιτόπια επιθεώρηση των ακινήτων, όπου διαπιστώθηκε ότι «η αξία των ακινήτων ήταν χαμηλότερη από το ποσό των 5.466.474 ευρώ».

«Πού διατέθηκαν τα λεφτά;»



Συνεπώς το ερώτημα που τίθεται είναι «πού διατέθηκαν τα λεφτά που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας του ακινήτου και του ποσού των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που καταβλήθηκε και γιατί το τμήμα Φορολογίας δεν αναζήτησε όσους έλαβαν ποσά, ενδεχομένως υπό μορφή προμηθειών, ώστε να βεβαιωθεί τουλάχιστον ότι θα καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο». Παράλληλα, «ενδεχομένως να έπρεπε να ενημερωθεί η ΜΟΚΑΣ για το ενδεχόμενο κάποιοι εκ των ντόπιων επιχειρηματιών που εισέπραξαν τα αυξημένα σε σχέση με την πραγματική αξία ποσά να κατέβαλαν προμήθειες εκτός των πλαισίων της νομοθεσίας».

Παραμένει αναπάντητο ποιοι βρίσκονται πίσω από τις επίμαχες εταιρείες καθώς και ποιοι είναι οι ντόπιοι επιχειρηματίες που ενδεχομένως κατέβαλαν προμήθεια για την επίμαχη… επένδυση.

«Τρία πρόσωπα πολιτογραφήθηκαν ενώ δεν είχαν λευκό ποινικό μητρώο. […] Σε τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις η επένδυση μπορεί να θεωρηθεί υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

«Υπέρβαση εξουσίας» στην πολιτογράφηση

Σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης του σεΐχη ο Μάριος Πετρίδης, εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και λειτουργός ελέγχου Α΄, δήλωσε στο Documento ότι «η πολιτογράφηση δεν έπρεπε να γίνει γιατί δεν πληρούνταν κριτήρια που ήταν εν ισχύι εκείνη τη στιγμή». Σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ξένων επενδυτών στο σύνολό της, ο κ. Πετρίδης επισήμανε ότι «προφανώς και ήταν διάτρητη. Εχουμε βρει τόσο πολλά ευρήματα αν και έχουμε πάρει μόνο πέντε φακέλους από το υπουργείο Εσωτερικών. Αποφάσεις του υπουργικού συμβουλίου για πολιτογράφηση χιλιάδων –ενδεχομένως– μελών οικογενειών των επενδυτών στερούνταν νομικής βάσης. Το πρόγραμμα έλεγε ότι πολιτογραφούνται μόνο επενδυτές, αλλά πολιτογραφούνταν και όλα τα μέλη της οικογένειας. Πρόκειται για υπέρβαση εξουσίας». Οσον αφορά τα ευρήματα από τους πέντε επίμαχους φακέλους, «σε τρεις περιπτώσεις πολιτογραφήθηκε πρώτα η σύζυγος και μετά ο σύζυγος που ήταν πρόσωπο υψηλού κινδύνου. Τρία πρόσωπα πολιτογραφήθηκαν ενώ δεν είχαν λευκό ποινικό μητρώο. Σε τέσσερις περιπτώσεις δεν διασφαλίστηκε επαρκώς η προέλευση των χρημάτων από το εξωτερικό. Σε τέσσερις από τις πέντε περιπτώσεις η επένδυση μπορεί να θεωρηθεί υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ακόμη εντοπίσαμε ευρήματα που δεικνύουν την ύπαρξη μη υγιών συναλλαγών». Αναφορικά με το γιατί δεν τους έχουν δοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών οι υπόλοιποι φάκελοι που έχουν ζητήσει, ο κ. Πετρίδης απάντησε ότι «δόθηκε η δικαιολογία ότι διορίστηκε ερευνητική επιτροπή από τον γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η άποψή τους. Η δική μας είναι ότι αρνούνται τον έλεγχο. Σεβόμαστε την άποψή τους αλλά διαφωνούμε, γιατί θα μπορούσαν να μας δοθούν φωτοαντίγραφα ώστε η επιτροπή να κάνει τη δουλειά της κι εμείς τη δική μας».

Η απάντηση του Νίκου Αναστασιάδη

Το Documento απέστειλε επίσημο ερώτημα προς τον Ν. Αναστασιάδη σχετικά με το εάν η γη την οποία εξασφάλισε η οικογένεια Μαχφούζ πριν από την πολιτογράφησή της μέσω της Mrv. Ltd υπήρξε ιδιοκτησία του. Ο κ. Αναστασιάδης απάντησε ότι «ουδέποτε, μα ουδέποτε η εν λόγω ιδιοκτησία είχε σχέση είτε με μένα είτε με μέλη της οικογένειάς μου». Σχετικά με το ρεπορτάζ της εφημερίδας της περασμένης Κυριακής, στο οποίο γινόταν αναφορά στο ότι το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων αγγίζει και τον ίδιο, μας κάλεσε «να αποφεύγονται ανυπόστατοι ισχυρισμοί», χωρίς όμως να διευκρινίζει ποιοι ήταν αυτοί.