Ένα μωρό 4 μηνών στην Ινδία έχασε τη ζωή του, όταν μία μαϊμού πήρε πέτρα και την έριξε στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NDTV, το βρέφος βρισκόταν μαζί με τους γονείς του στο σπίτι τους σε περιοχή της Βόρειας Ινδίας, όταν μία μαϊμού πήρε πέτρα από τη βεράντα και την πέταξε πάνω στο αγόρι, τραυματίζοντάς το σοβαρά.

Four-month-old baby is killed by a MONKEY after it drops a stone on him at his home in India https://t.co/t9X5Ne8ElH

