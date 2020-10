Γαλλία: Εννέα αγνοούμενοι μετά από καταρρακτώδεις βροχές -Παρασύρθηκαν σπίτια, αποκλεισμένα χωριά

Εκατοντάδες πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί σήμερα αναζητώντας εννέα ανθρώπους που αγνοούνται ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που παρέσυραν τα σπίτια τους και άφησαν αποκλεισμένα χωριά στη νοτιοανατολική Γαλλία, στις κοιλάδες της ενδοχώρας της Νίκαιας.

Αγνοούμενοι και καταστροφές στη Γαλλία

«Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν απολογισμό εννέα ανθρώπων που επίσημα αγνοούνται και τριών που θεωρούνται αγνοούμενοι», δήλωσαν οι πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στην περίπτωση των ανθρώπων που «θεωρούνται αγνοούμενοι» οι αρχές δεν έχουν παρά κάποιες, μάλλον ασαφείς αναφορές σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις όπου αυτόπτες μάρτυρες ή οι ίδιοι οι πυροσβέστες είδαν ανθρώπους να παρασύρονται από τα νερά.

«Έχουμε πολλά σπίτια που έχουν παρασυρθεί ή καταστραφεί, πόλεις όπως η Σεν-Μαρτέν-Βεσουμπί έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι σε κάποιες περιοχές έπεσαν 450 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες 24 ώρες, το οποίο αντιστοιχεί σχεδόν σε τέσσερις μήνες βροχής αυτή την εποχή του χρόνου.

OH MY GOD THE FINAL SCENE FROM BRICE DE NICE IS REAL

BRICE WAS RIGHT ! GO RIDE THAT WAVE FRENCH SURFER !!!!! 😳🤙 https://t.co/Wt51MMqVYm

— Le Vinz (Cani) (@CanibalSuicune) October 2, 2020