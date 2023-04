Γαλλία: Νέα νύχτα σφοδρών ταραχών πυροδότησε το διάγγελμα του Εμμανουέλ Μακρόν

Νέα νύχτα σφοδρών ταραχών σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, πυροδότησε το διάγγελμα του Εμμανουέλ Μακρόν, με σκοπό τον κατεναυσμό των Γάλλων και την αλλαγή σελίδας, μετά την υιοθέτηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης με άρθρο του Συντάγματος και χωρίς την έγκριση της εθνοσυνέλευσης.

Εκατοντάδες άτομα, ύστερα από κάλεσμα των συνδικάτων και της αντιπολίτευσης, συγκεντρώθηκαν έξω από δημαρχεία σε περισσότερες από 300 πόλεις της χώρας και στο Παρίσι, χτυπώντας κατσαρόλες την ώρα που μιλούσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ως ένδειξη ανυπακοής.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμα του, ο γάλλος πρόεδρος, δήλωσε πως ήταν αναπόφευκτη η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και κατέστησε σαφές πως θα τεθεί σε εφαρμογή εντός των προσεχών μηνών. Ανακοίνωσε την υιοθέτηση μιας δέσμης μέτρων στην υγεία, στην εργασία και τη δικαιοσύνη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εργαζομένων. Παράλληλα ανακοίνωσε τη δημιουργία 200 ταξιαρχίων στην επαρχία για την ενίσχυση της ασφάλειας εντός της χώρας, αλλά και στα σύνορα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

O πρώτο απολογισμός του Εμμανουέλ Μακρόν για τις νέες δεσμεύσεις θα γίνει στις 14 Ιουλίου.

Το διάγγελμα του γάλλου προέδρου προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα. Η ακροδεξιά Λεπέν δήλωσε ότι ο Μακρόν αγνοεί πόσο υποφέρουν οι Γάλλοι, ενώ ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος, «Ανυπότακτη Γαλλία», Ζαν Λικ Μελανσόν ανέφερε πως ο Μακρόν βρίσκεται εκτός πραγματικότητας».

Ανεπιεικής με το διάγγελμα του Γάλλου προέδρου, ήταν και ο γαλλικός τύπος. H εφημερίδα Λιμπερασιόν σε τουίτ της – προσομοίωση πρωτοσέλιδου με τη φωτογραφία του Εμμανουέλ Μακρόν, σχολιάζει: «Το μεγάλο κενό».

“Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στο στόχαστρο της κριτικής. Η αριστερά, η δεξιά και τα συνδικάτα δεν πείστηκαν, κάθε άλλο, ενώ η πλειοψηφία ήταν (σχεδόν) απούσα”, υπογραμμίζει σε άρθρο της η οικονομική εφημερίδα Les Echos. «Η περιφρόνηση» ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας L Humanite.

Όπως ανακοινώθηκε από το Ελιζέ, σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν θα υποδεχτεί στο Ελιζέ την εργοδοσία. Η πρόσκληση ήτα και για τα συνδικάτα τα οποία όμως αρνήθηκαν να συναντηθούν με τον Γάλλο πρόεδρο. Του διαμηνύσαν ότι την Πρωτομαγιά θα του στείλουν μήνυμα από το δρόμο και απηύθυναν νέο κάλεσμα στον κόσμο για διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ίδια ώρα οι εικόνες από τα νέα επεισόδια σε Παρίσι και άλλες πόλεις της Γαλλίας, μετά το διάγγελμα Μακρόν κάνουν τον γύρο του κόσμου. Στο Παρίσι, διαδηλωτές έκαψαν κάδους απορριμμάτων, ενώ μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Μασσαλία, Μπορντό, Ρεν, Τουλούζη, Νάντη, Λιλ κι αλλού. Ακολούθησαν ταραχές.

Πολίτες πόλη Ανζέ χτυπούν κατσαρόλες για να κάνουν θόρυβο

«Μακρόν παραιτήσου, Μακρόν παραιτήσου, Μακρόν παραιτήσου»

