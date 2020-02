Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς πριν λίγο ένα αυτοκίνητο στην πόλη Βολκμάρσεν, στην Κασέλ, έπεσε σε παρέλαση καρναβαλιστών.

Αρκετοί άνθρωποι φέρονται ότι τραυματίστηκαν από μια ασημί Mercedes, ενω οι τραυματίες φέρεται ότι ξεπερνούν τους 10, ανάμεσά τους και παιδιά./

Σύμφωνα με γερμανικά Μέσα ενημέρωσης, άνθρωποι μαζεύτηκαν κοντά σε ένα κατάστημα για να δουν την παρέλαση όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος, στις 2.30 το μεσημέρι (τοπική ώρα), όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα εμπόδιο και έπεσε στο πλήθος.

Ο οδηγός συνελήφθη. Άγνωστο παραμένει εάν το περιστατικό οφείλεται σε ατύχημα ή σε επίθεση.

BREAKING: Car rams into a crowd during a parade in #Volkmarsen, Germany, more than 10 people injured – reportshttps://t.co/uCMpyV9M5N pic.twitter.com/3P9RK5youU

— RT (@RT_com) February 24, 2020