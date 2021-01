Γερμανία: Εκκενώθηκε μέρος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης για λόγους ασφαλείας

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης με αποτέλεσμα να εκκενωθεί μέρος του μετά από πρωτοβουλία της αστυνομίας.

Η γερμανική αστυνομία αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης αλλά ο ακριβής λόγος για την εκκένωση παραμένει ασαφής.

Due to an ongoing police operation, parts of Terminal 1, the regional train station and the crossing to the long-distance train station are currently closed at Frankfurt Airport. Passengers are asked to follow the instructions of the security staff on site. pic.twitter.com/5EtfEyYkuU

Ο τερματικός σταθμός 1 του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης στη Γερμανία εκκενώθηκε «ένοπλης απειλής».

Κάποιοι επιβάτες δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Twitter, διερωτώμενοι εάν η εκκένωση θα οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων.

@EmiratesSupport there is a mass evacuation at frankfurt Airport because of a gun threat. What does this mean for travelers? Will flights be delayed? Refunded? Will travelers get a hotel overnight? I was planning to fly to Dubai at 8:30 pic.twitter.com/ksp3QyWgox

— Cassandra Beyer (@cassi_xo_) January 16, 2021