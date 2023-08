ΓΓ ΟΗΕ: Οι Τ/Κύπριοι να αποσύρουν αμέσως όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει την επίθεση εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών που υπηρετούν στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) από Τουρκοκυπριακό προσωπικό ασφαλείας.

Το περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς στις ειρηνευτικές δυνάμεις και ζημιές σε οχήματα των Ηνωμένων Εθνών, έλαβε χώρα εντός της ουδέτερης ζώνης κοντά στην Πύλα/Σωρό καθώς οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ απέτρεπαν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή, σύμφωνα με την εντολή τους.

«Ο Γενικός Γραμματέας τονίζει ότι οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ και οι ζημιές σε περιουσίες του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και ενδέχεται να συνιστούν σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο Γενικός Γραμματέας προτρέπει την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ όπως έχει δοθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και να αποσύρει αμέσως όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ. Καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να επανασυνδεθεί εποικοδομητικά με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για να βρει έναν αμοιβαία αποδεκτό τρόπο προόδου στην περιοχή της Πύλας/Σωρού.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει τη μακροχρόνια έκκλησή του προς τα μέρη να απόσχουν από οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες που ενδέχεται να αυξήσουν τις εντάσεις και να συμβιβάσουν την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής οδού», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Secretary-General @antonioguterres condemns assault today against @UN_CYPRUS peacekeepers serving in the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus by Turkish Cypriot security personnel.

Full statement: https://t.co/xRwgw4gvL4

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) August 18, 2023