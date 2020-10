ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ στο UEFA Nations League η Κύπρος κόντρα σε Λουξεμβούργο και Ισπανία – Ελβετία, με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές, 0% γκανιότα* και Cash Out από την Stoiximan!

Σημαντικά ματς έχει το σημερινό μενού για το νησί μας, με το Λουξεμβούργο – Κύπρος, στις 16:00 και Ισπανία – Ελβετία, στις 21:45 για τα προκριματικά του UEFA Nations Europa League! Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρεία στοιχημάτων στην Κύπρο, προσφέρει 0% γκανιότα* με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και φυσικά το Cash Out.

*0% Γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!

Η νίκη του Λουξεμβούργου δίνει απόδοση 2.25, η ισοπαλία δίνει 3.25 και η νίκη της Κύπρου δίνει 3.35. Το Over 1.5 γκολ δίνει απόδοση 1.51 και το Under 1.5 γκολ δίνει απόδοση 2.52. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 2.15 και το No Goal προσφέρει 1.65. Το να σκοράρει πρώτο το Λουξεμβούργο στο ματς δίνει 1.87 και το να σκοράρει πρώτη η Κύπρος δίνει 2.42, ενώ η διπλή ευκαιρία 1Χ δίνει 1.35 και το 2Χ δίνει 1.67. Η πιθανότητα να σημειωθεί ακριβώς μόνο 1 γκολ δίνει απόδοση 3.60, ενώ τα 4 γκολ συνολικά δίνουν απόδοση 7.95.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το Λουξεμβούργο – Κύπρος εδώ.

Στο άλλο ματς της ημέρας, η νίκη της Ισπανίας δίνει απόδοση 1.40, η ισοπαλία δίνει 4.90 και η νίκη της Ελβετίας δίνει 7.65. Το Over 2.5 γκολ δίνει απόδοση 1.77 και το Under 2.5 γκολ δίνει απόδοση 2.07. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρει 2.00 και το No Goal προσφέρει 1.75. Το να σκοράρει πρώτη η Ισπανία στο ματς δίνει 1.37 και το να σκοράρει πρώτη η Ελβετία δίνει 3.65. Το ενδεχόμενο να μην σκοράρει καμία ομάδα δίνει 11.50. Η περίπτωση να σημειωθούν ακριβώς 2 γκολ δίνει απόδοση 3.85, ενώ αν το ακριβές σκορ είναι 2-0 η απόδοση είναι 6.70.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το Ισπανία – Ελβετία εδώ.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές που προσφέρει η Stoiximan, η μοναδική εταιρεία με τα τόσα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα παιχνίδια (σκόρερ, κάρτες, κόρνερ κτλ.)!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα, σε όλα τα ματς!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.