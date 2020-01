Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε πως η φύτευση δένδρων δεν είναι αρκετή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε μια προφανή επίπληξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που δεσμεύθηκε για κάτι τέτοιο.

«Το σπίτι μας εξακολουθεί να καίγεται», είπε η Τούνμπεργκ, επαναλαμβάνοντας μια φράση που είχε πει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πέρυσι.

“Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour. And we are telling you to act as if you loved your children above all else.”

Here is my full speech at the World Economic Forum in #Davos in print. https://t.co/CjQiKnAFYT

