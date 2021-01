Η Τότεναμ, μέσω ανακοίνωσής της, γνωστοποίησε και αυτή με την σειρά της την συμφωνίας παραχώρησης του 23χρονου ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Λεμεσού. Δείτε την ανάρτηση του αγγλικού συλλόγου: We have reached agreement with Cypriot First Division side AEL Limassol FC for the transfer of Anthony Georgiou. All the best for the future, Anthony 👊 Δημοσιεύτηκε

H ανάρτηση της Τότεναμ για την… ΑΕΛ ! …. Read More στο match.cy